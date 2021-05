Nordjyske beklager, at artikel blev bragt nu: Padelhal er ikke godkendt endnu

NYKØBING:Ved en meget beklagelig fejl er en artikel om en ny padelhal i Nykøbing blevet trykt i Morsø Folkeblads Ugeavis i denne uge. Men projektet er stadig ude i nabohøring og afventer derfor den kommunale sagsbehandling - og dermed er byggeriet overhovedet ikke godkendt endnu. Artiklen skulle således ikke have været bragt på nuværende tidspunkt.

Efter aftale med de to initiativtagere til padelhallen fik Nordjyske lov til på forhånd at tage fotos og få en orientering om projektet, så vi ville være klar til at fortælle nyheden, hvis projektet ender med at få grønt lys af Morsø Kommune efter endt sagsbehandling. Det var aftalt, at vi selvfølgelig ikke ville bringe nyheden på nettet og i dagbladet eller nogle andre steder, før der var sikkerhed for, at alle tilladelser er på plads.

At det overhovedet kan gå så galt, at artiklen nu alligevel er trykt i ugeavisen, skyldes, at den lå færdigskrevet på en fremtidig dato, og ved en fejl fandt den altså vej til ugeavisen.

Da vi ikke kan klippe artiklen ud af samtlige ugeaviser, bringer vi hermed en undskyldning.