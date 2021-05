Nordjyskes anmelder er begejstret: 93-årig digter fra Mors er i topform

”Ledsaget af tordenfanfarer regner glæden nu ned over os”. Man kan ikke skrive sådan uden et overskud, der bobler og bruser ud, så selv de tørreste rødder i jorden igen tør tro på liv.

Trods eller måske snarere på grund af sine 93 år er Mors-forfatteren Knud Sørensen i stand til at digte, så vi lever med, men også overrumples og må læse linjerne igen. Nyde dem. Klar i sproget har han altid været og ikke mindst nu, hvor han digter uden bagtanker om en politisk eller kulturel dagsorden.

Gemmebogen Knud Sørensen: ”Gemmebogen” Forlaget Herman & Frudit 28 sider, 150 kroner. Udkommer i dag. VIS MERE

Ikke at alt er jubel, som når tonerne fylder ham efter en kammermusikfestival i Thy, eller han frydes over en blomstereksplosion i haven. Der er dage, som ikke vil kendes ved ham og lader ham stå tilbage med ensomme erindringer. Og der er stadige påmindelser om den død, der venter. Men at læse avisens dødsannoncer dagligt blot for at konstatere, at man selv fortsat hører til de levende, det er da humor, som kun kan gøre godt.

Forlaget antyder, at ”Gemmebogen” bliver Sørensens sidste bog, men man ved aldrig med ham. Dog sættes der et punktum ved at bogen til slut gengiver hans debutdigt ”Bærrene” fra 1952 og derefter fortsættelsen ”Øjnene”, som tidsskriftet Hvedekorn bad ham skrive, da det fyldte 100 år i 2020.

Her ser man en litterær udvikling. Selv om Knud Sørensen gav sin første samling undertitlen ”Småborgerlige digte” for at distancere sig fra 1960’ernes modernisme, bæres ”Bærrene” af tungere metaforer end ”Øjnene”.

De nye digte er lige til at labbe i sig. Læs dem.