Nordmændene var hurtigst på 100 Miles Mors

MORS:Det blev nordmændene, der besatte to af de tre podiepladser, da årets udgave ekstremløbet 100 Miles Mors blev afgjort søndag aften.

Bjørn Tore Kronen Taranger blev en klar vinder efter at have tilbagelagt de 160,9 kilometer på 13 timer, 31 minutter og 46 sekunder. Det var ny norsk rekord på distancen, og han var kun cirka tre minutter fra at slå den hidtidige rekord for 100 Miles Mors, oplyser Jonas Lemvig fra løbskontoret.

Godt en time senere nåede også Stian Andersen i mål i Nykøbing. Både han og Bjørn Tore stillede op for BFG Bergen Løpeklubb.

Bedste dansker blev Bruno Batsberg fra Vodskov. Han gennemførte i tiden 15:17:42. Michael "Guldbamsen" Jeppesen, der i en lang periode førte løbet, måtte efter 123 kilometer udgå på grund af et maveonde.

Sidste år kom Jacob Justesen, der er vokset op i Sundby på Mors, men nu med bopæl i Aarhus, på podiet som nummer tre. I år blev det "kun" til en sjetteplads i mændenes konkurrence. Han kom ind i tiden 17:16:38.

Inden da havde den hurtigste kvindelige deltager, Helle Borup Jehs Nissen fra Rødding, krydset målstregen i tiden 16:55:59. Dermed blev hun samlet nummer fem.

Tommy Jacobsen fra Hobro, de løber for gadebørn i Indien, kom i mål som nummer 30 blandt mændene efter godt 20 timer og 39 minutter.

119 stillede til start til årets udgave af ekstremløbet på Mors, hvilket var ny rekord. Søndag formiddag, knap en time inden sidste tidsfrist kl. 11.30, havde 72 af dem fuldført. Blandt dem Kurt Andersen og Charlotte Møller Bysted fra den arrangerende klub, Pinen og Plagen.