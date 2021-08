Nordvestmors blev kørt over

ØSTER JØLBY: Nordvestmors BK er stadig uden sejr i Serie 2 i denne sæson, og tirsdag aften blev situationen forværret. Morsingboerne tabte nemlig 1-7 hjemme mod Højslev Station IF.

- Jeg synes, at nederlaget blev lidt for stort, men vi må erkendte, at vi mødte et rigtig godt hold i dag, og vi kan ikke sige noget til, at vi tabte, siger træner for Nordvestmors BK Poul Bak Pedersen og fortsætter:

- Vi havde svært ved at følge med deres teknisk dygtige spillere, og vi havde svært ved at læse deres gameplan.

Og det var gæsterne fra Højslev Station IF, som kom bedst fra start. Efter 10 minutter blev en af gæsternes angribere spillet fri, og så stod der 0-1.

Nordvestmors BK fik nogenlunde styr på kampen i første halvleg og kom også selv frem til et par chancer. Men kort tid inden pausefløjtet spillede Højslev Station sig igen igennem og gjorde det til 0-2.

I begyndelsen af anden halvleg bragte Nordbestmors BK lidt spænding tilbage i kampen, da Søren Madsen reducerede til 2-1. Han modtog en lang bold, der blev rettet af, og så var han fri foran målet og kunne let score.

Men tre minutter senere var det igen en spiller fra Højslev Station IF, der blev spillet fri og gjorde det til 1-3.

- Vi var med i kampen i første halvleg og de første 15 minutter af anden halvleg. Men vi løb tør for luft, og så begik vi flere fejl, end vi burde, siger Poul Bak Pedersen.

Det sidste kvarter faldt det sammen for Nordvestmors BK. Tre gange udnyttede Højslev Station IF fejl i Nordvestmors BK forsvaret og bragte sig foran 6-1. Og i tillægstiden begik Nordvestmors BK straffe. Det blev der også scoret på, og dermed tabte Nordvestmors BK 1-7.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Nordvestmors BK

Højslev Station IF

Resultat: 1-7

Pause: 0-2

Mål: 0-1 (10), 0-2 (45), 2-1 Søren Madsen (49), 3-1 (52), 4-1 (77), 5-1 (82), 6-1 (84) og 7-1 (90)