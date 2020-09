Nordvestmors tabte til sidst

SKALBORG:Søndag eftermiddag var spillerne fra Nordvestmors BK igen i aktion, da de på udebane mødte Skalborg SK i Serie 1. Her var gæsterne fra Mors spilstyrende i det meste af kampen, men måtte alligevel se sig besejret 3-2, da kampen blev fløjtet af.

- Det er lidt et paradoks, at vi tabte i dag. Jeg synes, at vi holdt dem fra de store chancer, og vi kreerede fint med chancer, siger træner for Nordvestmors BK Poul Bak Pedersen.

Det var Nordvestmors BK, som kom bedst fra start og skabte de fleste chancer i kampens indledning. Det resulterede også i en scoring efter 31 minutter, hvor Rasmus Jensen tog en solotur i højre side. Han lagde bolden fladt ind til Christian Farsinsen, der gjorde det til 0-1, og den stilling holdt til pause.

I anden halvleg lykkedes det for hjemmeholdet at svare igen og udligne efter 51 minutter. Men den scoring rystede ikke Nordvestmors BK og knap 10 minutter senere kunne Christian Farsinsen juble over sit andet mål. Det kom efter et hjørnespark, som landede hos Christian Farsinsen på kanten af feltet, der placerede bolden fladt i modsatte side af målet.

- Overordnet set fortsatte vi med at have kontrol i anden halvleg, men Skalborg SK gik højt de sidste 10 minutter, og det stressede os lidt, og vi blev en smule ukoncentreret i et par situationer, siger Poul Bak Pedersen.

I kampens døende minutter gik det galt for Nordvestmors BK. Først fik hjemmeholdet scoret på et hjørnespark, og med få minutter igen blev der spillet en lang bold op på en af Skalborg SK’s angriber, der lagde bolden videre til en medspiller, der gjorde det til slutresultatet 3-2.

- Jeg tror, at hvis man så kampen i dag som neutral tilskuer, vil man være enig i, at vi havde fortjent at vinde, siger Poul Bak Pedersen.

Kampfakta:

Skalborg SK

Nordvestmors BK

3-2

fodbold, serie 1

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Christian Farsinsen (31), 1-1 (51), 1-2 Christian Farsinsen (62), 2-2 (88) og 3-2 (89)