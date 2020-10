Nordvestmors hentede point i overtiden

støvring if

nordvestmors bk

2-2

fodbold, serie 1

STØVRING:Nedrykningen til serie 2 var allerede en kendsgerning for Nordvestmors inden lørdagens opgør på udebane mod Støvring, men den forseglede skæbne til trods, så lykkedes morsingboerne med at få et point med sig hjem efter 2-2.

- Resultatmæssigt var det okay, men det havde ikke været ufortjent, hvis Støvring havde vundet ,siger Nordvestmors-træner Poul Bak.

Nordvestmors startede kampen rigtig godt ud, og i de første 20 minutter spillede de flot og poleret fodbold. Pludselig begyndte tingene så at vende for gæsterne, der i det 22. minut kom bagud. Efter føringsmålet lykkedes Nordvestmors ikke med at genfinde melodien.

Kort inde i anden halvleg fik Mathias Hansen udlignet, men i det 57. minut tog Støvring igen føringen, da de straffede en opspilsfejl. Resten af anden halvleg forløb med meget uorganiseret spil frem og tilbage med flest chancer til Støvring, men Rasmus Bekhøj i Nordvestmors-målet diskede op med flere store redninger. I kampens dybe overtid kom så forløsningen, da Jeppe Bæk servicerede Mads Skouboe, der sørgede for udligningen.

- Det var lidt en nat og dag kamp for os, men udligningen til sidst var helt klart en forløsning for gutterne, siger Poul Bak.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 (22). 1-1 Mathias Hansen (49). 2-1 (57). 2-2 Mads Skouboe (90).