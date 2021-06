Nordvestmors overraskede: Besejrede tophold

Nordvestmors BK

Sallingsund FC

3-2

fodbold, serie 2

ØSTER JØLBY: Nordvestmors kunne lørdag sende en stor hjælpende hånd til deres naboer fra HVA Sydthy, da de lørdag spillede på hjemmebane mod Sallingsund FC i serie 2. Alt andet end en sejr til Sallingsund ville nemlig sende HVA Sydthy direkte i serie 1, mens Nordvestmors også havde hårdt brug for pointene i bestræbelserne på at undgå nedrykning. HVA Sydthy skulle selv have været i aktion lørdag, men de fik tildelt de tre point uden kamp grundet afbud fra modstanderen fra Klitmøller. Det blev en smule overraskende Nordvestmors, der tog sejren og altså sendte HVA Sydthy i serie 1 inden sidste spillerunde i næste weekend.

- Vi var meget tilfredse med kampen, og spillerne viste virkelig god indstilling, siger Nordvestmors-træner Poul Bak Pedersen. Hos Sallingsund ærgrer de sig over, at det blev til et nederlag i deres sidste regulære sæsonkamp.

- Vi kan kun takke os selv for nederlaget. Nordvestmors er et hold, som vi skal slå ni ud af ti gange, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen

Det startede bedst for Nordvestmors, der efter otte minutter kom foran takket være en scoring fra Jeppe Bæk. Efter føringsmålet til Nordvestmors kom udeholdet bedre med, og i det 20. minut fik Sallingsund udlignet, da Martin Toft var på pletten. I resten af halvlegen havde udeholdet de største chancer, men i første halvleg faldt der ikke yderligere scoringer.

I det 67. minut kom værterne fra Nordvestmors så foran igen, da et hjørnespark sejlede over til Anders Bull, der gjorde det til 2-1. Ligesom i første halvleg gik der ikke længe før Sallingsund fik udlignet. Igen var Martin Toft på pletten for Sallingsund FC. Et kvarter før tid gjorde Anders Bull sig til dobbelt målmager, da han flugtede et oplæg fra Mathias Hansen i nettet. I den resterende del af kampen satsede Sallingsund hele butikken ved at sætte en ekstra mand i angrebet, hvilket gav adskillige chancer til Nordvestmors for at lukke opgøret. Sallingsund kom dog også tæt på at få et point med sig hjem, men Mads Krog måtte se sit forsøg prelle af på stolpen.

Med nederlaget glippede den direkte oprykning for Sallingsund, mens den dog kan stå på play-off-kampe alt efter hvordan det går Morsø FC i deres sidste kampe. Hos Sallingsund er de dog tilfredse med deres sæson uanset hvad det ender med.

- Vi er ikke sønderknuse over, at vi ikke rykker direkte op. Inden sæsonen gik vi efter overlevelse, så vi er meget tilfredse med sæsonen, siger Jeppe Poulsen.

Hos Nordvestmors var sejren et vigtigt rygstød inden deres sidste kamp mod Klitmøller, hvor en sejr som minimum vil være et krav for at undgå nedrykning.

- Vi er fortsat pressede, men nu må vi give den alt i sidste kamp og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Poul Bak Pedersen.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 Jeppe Bæk(8). 1-1 Martin Toft (20). 2-1 Anders Bull (67). Martin Toft (70). 3-2 Anders Bull (75).