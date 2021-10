Nordvestmors sendt ned i serie 3

Nordvestmors BK

Ørslevkloster IF

1-2

Fodbold, serie 2

ØSTER JØLBY: En nedrykning til serie 3 har luret for Nordvestmors i det meste af sæsonen, men lørdag blev nedrykning så matematisk definitiv, eftersom Nordvestmors på hjemmebane tabte med 1-2 til Ørslevkloster og derfor ikke længere kan komme op på den rigtige side af nedrykningsstregen.

- Det var en dårlig kamp fra begge mandskaber, og det var lidt en tam affære, siger Nordvestmors-træner Poul Bak Pedersen.

I første halvleg foregik det meste spil på midten af banen, og hverken Ørslevkloster eller Nordvestmors fik skabt de store chancer. Meget symptomatisk for hjemmeholdets sæson så var en brøler i defensiven skyld i, at Nordvestmors kom bagud kort før pausen. En Nordvestmors-spiller valgte nemlig at hive en Ørslevkloster-spiller ned i feltet, hvilket resulterede i et straffespark.

Ligesom i første halvleg bød anden halvleg ikke på poleret fodboldspil. Dog bød den på lidt flere mål. I det 58. minut fik hjemmeholdet nemlig udlignet, da Mikkel Høgh snittede et indlæg fra Michael Mark videre til Johan Pedersen, der ekspederede bolden over stregen. Stillingen fik dog ikke lov til at holde længe, for i det 62. minut var der igen kortslutning i de bagerste geledder hos Nordvestmors. Målvogter Magnus Bekhøj kiksede nemlig i sit spil med fødderne, og det betød, at Ørslevkloster kunne sparke bolden i et tomt mål. I kampens sidste halve time forsøgte Nordvestmors at jage en scoring, men kvaliteten var ganske enkelt ikke tilstrækkelig, og derfor blev det altså til et nederlag på 1-2 og en cementering af nedrykningen til serie 3.

- Ørslevkloster havde nærmest ikke et skud på mål udover straffesparket, men det fortæller vel egentlig meget godt historien om vores sæson, siger Poul Bak Pedersen, der nu vil have det maksimale ud af de to sidste kampe trods nedrykningen.

- Vi vil gerne få gjort en god figur og få et godt mentalt afsæt til næste sæson, siger han.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (45). 1-1 Johan Pedersen (58). 1-2 (62).