Nordvestmors skuffede fælt

Nordvestmors

Team Tangen

1-3

Fodbold, serie 2

ØSTER JØLBY: Der var vigtige point på spil, da Nordvestmors lørdag skulle forsøge at få sæsonens første sejr på hjemmebane mod Team Tangen i serie 2. Kampen endte dog i en stor nedtur, eftersom hjemmeholdet tabte med 1-3.

- Det var en kamp, som vi skulle have vundet. Vi skal slå Team Tangen 9 ud af 10 gange, siger Nordvestmors-træner Poul Bak Pedersen.

Fra starten af kampen vadede hjemmeholdet i chancer, og efter to minutter missede Christian Farsinsen en stor chance foran mål. I det 10. minut kom Nordvestmors foran, da Mads Vester omsatte et straffe til mål. I kampens første 20 minutter havde gæsterne ikke bidt fra sig, og der skulle også en fejl fra Nordvestmors til at få dem på måltavlen, da Team Tangen opsnappede en fejlaflevering og scorede på et langskud. Trods chanceovertag til Nordvestmors var stillingen 1-1 til halvleg.

Morsingboerne fik en katastrofal start på anden halvleg, for efter to minutters spil slog gæsterne til på et hjørnespark og scorede. Efter målet skabte Team Tangen et par chancer, men den debuterende målvogter Magnus Bekhøj gjorde en god figur. Værterne skabte flere store chancer, og blandt andet missede Mads Vester i en fri position foran mål. Mod kampens slutning satsede Nordvestmors alt, og i kampens overtid gav det bagslag, for Team Tangen slog kontra og lukkede kampen.

- Vi skulle have lukket kampen efter de første 10 minutter, men modsat dem kendte vi ikke vores besøgelsestid, siger Poul Bak Pedersen.

Kræver forbedret indstilling

Med lørdagens nederlag er Nordvestmors fortsat isoleret på rækkens sidsteplads, og Poul Bak Pedersen medgiver, at der skal andre boller på suppen i de resterende kampe.

- Vi kan sagtens være med mod de hold, vi roder rundt med, men det kræver, at vi viser en bedre indstilling, siger han.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 Mads Vester (10). 1-1 (20). 1-2 (47). 1-3 (90).