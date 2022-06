Normal åbner i Nykøbing til efteråret

NYKØBING:I efteråret åbner den danskejede detailkæde NORMAL en ny butik i Nykøbing.

Normal sælger kendte mærkevarer til faste lave priser.

- Vores mål er, at man som kunde får en unik oplevelse, hver gang man besøger en af vores butikker. Derfor får vi, udover det faste sortiment, hele tiden nye varer hjem - også fra spændende brands, som man kun finder i NORMAL. Faktisk får vi ca. 100 nye varer i butikkerne hver eneste uge, og det gør, at der altid er noget nyt og spændende at finde i butikken, fortæller Lars Bjerring, Country Manager i en pressemeddelelse.

Kæmpe åbningsfest

Når dørene slås op til en ny butik, sker det altid med et brag af en åbningsfest, og åbningen i Nykøbing Mors bliver ingen undtagelse.

Den præcise dato for åbningsfesten i Nykøbing Mors offentliggøres senere på året.

Sortimentet hos NORMAL omfatter blandt andet kendte mærkevarer inden for personlig pleje, makeup, konfekture og husholdningsartikler.

Kæden har nu mere end 380 butikker i Danmark, Norge, Sverige, Holland, Frankrig og Finland.