Nu bliver fjernvarmen billigere: Forsyningsselskab skruer ned for gassen

MORS:Fjernvarmeselskabet Morsø Varme investerer 6 mio. kr. i en ny biomassekedel, og dermed er der lagt op til, at fjernvarmen allerede fra næste år kan blive billigere for forbrugerne.

Investeringen løser flere påtrængende problemer. Dels får Morsø Varme øget kapaciteten på fjernvarmeværket Dueholm, så der kan optages flere forbrugere, og dels sættes der yderligere skub i bestræbelserne på at levere forbrugerne bæredygtig varme.

Men vigtigst er det, at selskabet er et stort skridt nærmere mod at fjerne afhængigheden af naturgas, der for selskabet og forbrugerne har været et dyrt bekendtskab de seneste måneder.

- Vi har undersøgt forskellige alternativer til naturgas som varmekilde, og valget er faldet på investering i en biomassekedel på værket, der i dag primært bruger naturgas som varmekilde, siger direktør Vivian Søndergaard, Morsø Forsyning og tilføjer:

- En ny biomassekedel vil – som det vigtigste – faktisk fjerne vores afhængighed af naturgas, så vi i fremtiden kun skal anvende naturgas i spidsbelastningssituationer.

Dermed får forbrugerne sikkerhed for lavere og mere stabile priser, ligesom skiftet til biomasse som varmekilde betyder, at Morsø Varme kan levere en bæredygtig og CO2-neutral energiløsning, der matcher beslutningen om, at naturgas skal udfases som varmekilde i Danmark inden 2036.

Lavere varmepriser fra 2023

Biomassekedlen vil kunne erstatte 95% af det varmebehov, der i dag er baseret på naturgas.

Med træflis og træpiller som varmekilde vil værkets produktionsomkostninger blive reduceret, og det slår igennem på den pris, forbrugerne betaler for varmen fra Morsø Varme.

Det er beregnet, at forbrugernes pris for fjernvarme kan reduceres med omkring 20% - vel at mærke i forhold til et ”normal-år” med gaspriser som de var i starten af 2021. Besparelsen i forhold til den nuværende gaspris vil dog være langt større for en gennemsnitlig privat forbruger.

Med de nuværende forhold vedrørende energipriser og priser på biomasse skal der dog tages forbehold for prisudsving.

- Endelig skal det medtages i vurderingen af økonomien, at Morsø Varme i øjeblikket kører med økonomisk underskud på grund af de svingende gaspriser, siger Vivian Søndergaard og uddyber:

- Fastholdes gasprisen på det nuværende niveau, vil selskabet ikke få behov for at forhøje varmeprisen for 2022, fordi underskuddet kan opvejes af kommende driftsbesparelser, når der skiftes til biomasse. Men ingen tør i øjeblikket spå om udviklingen i prisen på gas. Yderligere stigninger i gasprisen kan derfor betyde, at der i 2022 opstår et efterslæb, som skal dækkes ind i 2023.

Projektforslaget er sendt til høring i kommunen og Morsø Varme håber, at den nye biomassekedel er klar til drift fra den kommende fyringssæson.