Flere smittede i både Thy og på Mors

I både Thisted og Morsø Kommune udvikler coronasmitten sig i den gale retning, og i endnu et sogn i Thisted Kommune - Tømmerby - har nu bevæget sig over den grænse, som tidligere udløste "nedlukning".

Allerede onsdag havde Sennels Sogn et så stort antal nye smittede og samtidig en så høj positivprocent, at det udløste tiltag i forhold til både dagtilbud og skoler.

Ifølge den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut, der blev offentliggjort torsdag kl. 14, gik det ellers i den rigtige retning for Thisted Kommune. Men kommunerne opererer med nogle andre incidenstal, der er korrigeret for positivprocenten, og ifølge disse

MORS:For første gang under corona-epidemien er der i denne uge registreret smittetilfælde ved de kviktest, som kommunen tilbyder til elever i både folkeskoler og friskoler på øen.

Det afspejler sig i det samlede tal for coronasmitten i Morsø Kommune, som næsten blev fordoblet fra onsdag til torsdag. Med et incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) på 160 ligger Mors dog fortsat i den lave ende blandt landets kommuner.

I alt er 14 elever testet positive, de fleste tirsdag og onsdag, men torsdag blev der føjet yderligere to tilfælde til listen, oplyser Michael Dahlgaard, chef for skole og dagtilbud i Morsø Kommune.

- Det er først i denne uge, vi er begyndt at fange nogle smittetilfælde i kviktest. Det er aldrig sket før, så det er bemærkelsesværdigt, siger Michael Dahlgaard.

I den nuværende smittebølge har Morsø Kommune indtil nu været forskånet for mange smittetilfælde - modsat Thisted, som onsdag var den kommune i hele Vestdanmark med flest smittede i forhold til befolkningstallet. Og i Sennels Sogn var smitten så høj, at det udløste særlige tiltag på skole- og dagtilbudsområdet.

Smitten på retur i Thisted

Men i Thisted Kommune kunne man torsdag glæde sig over, at smitten her er en smule på retur. Dermed undgår man at udbrede de tiltag, som blev sat i værk i skole og dagtilbud i Sennels, til hele kommunen.

På Mors vil man gerne forsøge at komme situationen i forkøbet. Derfor samles kommunens beredskabsgruppe torsdag eftermiddag for at drøfte, om man allerede nu skal iværksætte nogle af de samme forholdsregler, oplyser Michael Dahlgaard.

De 14 positive test blandt skoleelever i Morsø Kommune fordeler sig med fem på Dueholmskolen og tre på M. C. Holms Skole, begge i Nykøbing, tre på Sydmors Skole i Vils, to på Lødderup Friskole, og ét tilfælde på Morsø Ungdomsskole samt ét på Sydvestmors Friskole i Hvidbjerg.

