Flere smittede i både Thy og på Mors

Opdateret kl. 17:15 med oplysninger om tiltag i Morsø Kommune

THY-MORS:I både Thy og på Mors udvikler coronasmitten sig i den gale retning, og endnu et sogn i Thisted Kommune - Tømmerby - har nu bevæget sig over den grænse, som tidligere udløste nedlukning. Nu er der tale om anbefalinger til dagtilbud og skoler.

Med både mange nye smittede og en høj positivprocent overskred Sennels Sogn grænsen allerede onsdag. Det har medført tiltag i forhold til både dagtilbud og skoler, som nu også kommer til at gælde for Tømmerby Sogn, der omfatter Frøstrup på Hannæs.

Ifølge den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI), der blev offentliggjort torsdag kl. 14, var coronasmitten ellers faldende i Thisted Kommune. Men kommunerne opererer med nogle andre tal, der er korrigeret for positivprocenten, og ifølge disse tal er incidensen (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) steget fra 455 til 492.

Dermed er kommunen meget tæt på det tal - 500 - som udløser de samme tiltag for hele kommunen, der gælder for de særligt hårdt ramte sogne.

Også tiltag på Mors

Men i Morsø Kommune har man besluttet at iværksætte tiltagene for alle kommunens børnehaver og skoler - selv om man, trods nye coronatilfælde, er meget langt fra de smittetallene i nabokommunen.

- Vi vil gerne være med til at sikre, at vi ikke havner i nedlukninger. Det betyder, at aktiviteterne i børnehaverne tager udgangspunkt i de enkelte stuer og på skolerne i klasserne. Vi prøver at undgå at samle børn på tværs af stuer og klasser, fortæller Michael Dahlgaard, chef for skole og dagtilbud i Morsø Kommune.

På Mors har kommunen ikke beregnet incidenstal, men her havde man torsdag registreret 19 nye tilfælde inden for de seneste syv dage. Det er fem flere end onsdag.

Som andre steder er det især børn og unge, der driver smitten. I alt 14 skoleelever på Mors er i løbet af denne uge blevet testet positive - og det er første gang nogensinde, der er blevet fundet smittede ved skolernes kviktest.

De positive test - der senere er blevet bekræftet ved pcr-test - fordeler sig med fem på Dueholmskolen og tre på M. C. Holms Skole, begge i Nykøbing, tre på Sydmors Skole i Vils, to på Lødderup Friskole, og ét tilfælde på Morsø Ungdomsskole samt ét på Sydvestmors Friskole i Hvidbjerg.