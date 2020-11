Nu er hele mellemtrinnet på Dueholmskolen sendt hjem

Opdateret torsdag 26. november kl. 11.35 med nye oplysninger.

NYKØBING:Corona sender endnu en gang elever hjem fra Dueholmskolen i Nykøbing.

Tirsdag kunne chef for center for skole og dagtilbud i Morsø Kommune, Michael Dahlgaard, oplyse, at alle elever og lærere på 4. årgang samt elever og lærere i 5. b. var blevet sendt hjem på grund af corona.

Torsdag oplyser Rasmus Andreasen, der er kommunikationsansvarlig for Morsø Kommune, at hele mellemtrinnet på Dueholmskolen nu er sendt hjem.

- Der blev konstateret en smittet elev, så derfor var vi nødt til at sende resten af 5. klasserne og alle 6. klasser samt personale hjem. De skal testes to gange, og vi forventer, de er tilbage tirsdag 1. december, hvis man har to negative tests, siger Rasmus Andreasen.

Også 4. klasserne og den ene 5. klasse, der blev sendt hjem tidligere på ugen, kan, hvis man altså er testet negativ for coronavirus, vende tilbage 1. december.

Rasmus Andreasen oplyser, at der er tale om 286 hjemsendte elever fordelt på 12 klasser.

Kan hente computere

Skolens personale kontaktede forældrene onsdag aften med beskeden om, at eleverne ikke skulle møde op på skolen torsdag, fortæller Rasmus Andreasen.

Torsdag mellem kl. 15.30 og 16.30 har forældre mulighed for at komme og hente elevernes computere, så de kan deltage i fjernundervisning, skriver Dueholmskolen på skolens Facebookside.

Dueholmskolens elever i overbygningen har også været sendt hjem på grund af corona, men de mødte ind på skolen igen mandag i denne uge.

Alle elever og personale på Sydmors Skole samt børn og ansatte i Børnehuset har også været hjemsendt på grund af coronavirus, ligesom Morsø Kommune i sidste uge besluttede at lukke Nordmors Børnegård midlertidigt, fordi en medarbejder var smittet med coronavirus.

Rasmus Andreasen oplyser, at driften de to steder er genoptaget.