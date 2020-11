Nu er Mors virkelig en ø - og så alligevel ikke

THY-MORS:Interaktionen mellem Morsø og Thisted kommuner skal begrænses ned til det nærmest ikke eksisterende, efter at Thisted af statsminister Mette Frederiksen (S) blev udpeget som en af de syv nordjyske kommuner, som skal isoleres for at hindre spredning af en minkbåret variant af Covid-19.

Alligevel sejler der fredag formiddag fortsat færge og kører biler mellem Thy og Mors.

- Der kører jævnligt biler over broen, men det er nok 30 procent færre end normalt. Ligesom det plejer er strømmen fra morgenstunden især gået fra Mors til Thy, men der har ikke på noget tidspunkt været kødannelse, sådan som vi normalt oplever det på hverdagsmorgener, siger brovagt Tony Kristensen oppe fra kontroltårnet midt på Vilsundbroen.

Han mener også, at fordelingen mellem personbiler og lastbiler er nogenlunde, som den plejer.

- Jeg kom på arbejde fra Morssiden, og jeg var da også i tvivl om, hvorvidt jeg måtte køre over. Vi brovagter parkerer normalt ovre i Vilsund Vest. Men jeg fik at vide, at det var der ikke noget til hinder for, siger Tony Kristensen, hvis bror Richard Kristensen har driften af den statsejede Vilsundbro gennem sit firma Northsea Fishing.

Feggesund sejler weekenden over

Feggesundfærgen har også sejlet normalt efter sejlplanen med tre ture i timen fra henholdsvis Morssiden og Arup på Thy/Hanherredsiden. Men også her mærker man effekten af de forstærkede coronarestriktioner mod syv af de nordjyske kommuner.

- Vi har endnu ikke fået besked på at indstille. Der er fortsat livsvigtige transport med ambulancer til Aalborg og lastbiler med dyrefoder. Morgenen igennem har der været biler at sejle med, men betydeligt færre end normalt. Vi har haft 20-30 personbiler og fire lastbiler med over siden klokken seks, siger skibsfører Søren Broundal.

Formanden for I/S Mors-Thy Færgefart, Viggo Vangsgaard (SF), siger, at den foreløbige plan er at sejle med færgen indtil mandag morgen.

- Det er først på det tidspunkt, at den kollektive trafik skal indstilles i de syv kommuner. Vi er lige nu ved at konferere med Thisted Kommune om, hvad vi gør. Jeg tror, det ender med, at vi sejler weekenden igennem, så sidste færgeafgang bliver søndag aften. Herefter kommer færgen til at ligge på Thysiden. Her bor hovedparten af medarbejderne, og de vil så kunne bruge tiden de næste uger, indtil vi atter må sejle, på at gøre færgen ren og på maleopgaver. Kommer der så et akut behov i den normale sejltid, vil de hurtigt kunne starte færgen op og sejle, siger Viggo Vangsgaard.

Han tilføjer, at han ikke vurderer, at der bliver behov for at sejle udrykningsambulancer over.

Brovagt Tony Kristensen har haft mindre at lave end normalt her fredag 6. november. Foto: Bo Lehm

- Vi vil bede om tilladelse til at køre sydover med ambulancer til Aalborg. Det er omtrent lige så hurtigt som at tage færgen, og herved undgår vi at køre i de udpegede kommuner bortset fra en lille del af Vesthimmerland, siger Viggo Vangsgaard.

Næssund er indstillet

Derimod har den foreningssdrevne Næssundfærge lagt op allerede fra morgenstunden fredag.

- Som en naturlig og direkte følge af regeringens udmelding om særlige restriktioner for syv Nordjyske kommuner, hvoraf Thisted er iblandt, indstiller vi sejladsen mellem Thy og Mors. Sejladsen er således indstillet fra og med fredag. Det er en ærgerlig, men nødvendig konsekvens, siger Henrik Olsen, formand for Næssundfærgens Venner i en pressemeddelelse.