Nu er pengene i hus: Ny havnemole vil fornøje både børn og vandhunde

GLYNGØRE:En ny ydermole vil give plads til flere lystbåde i havnen i Glyngøre. Men det er ikke dét, folkene bag det ambitiøse projekt lægger mest vægt på, når de nu jubler over, at det efter flere års arbejde er lykkedes at nå i mål med finansieringen af anlægsarbejdet. De fremhæver især de mange muligheder for aktiviteter ved vandet, som skal bygges ind i den utraditionelle mole.

Molen vil give friluftsfolk, motionister, besøgende og turister masser af rekreative muligheder ved vandet, fremhæves det i en pressemeddelelse fra Skive Kommune, som har givet tilsagn om at bidrage med hele 9,8 millioner kroner til projektet Glyngøre Maritime Center, der har en samlet anlægssum på 35,6 millioner kroner.

Realdania, Spar Vest Fonden og Lokale og Anlægsfonden støtter hver især projektet med otte millioner kroner. Derudover har lokale virksomheder givet tilsagn om bidrag på i alt 1,8 millioner kroner, oplyser Morten Ryesgaard Larsen, strategisk fundraiser i Skive Kommune.

- De sidste beløb kom på plads her i august og september, hvor Realdania bevilgede otte millioner kroner, og Spar Vest Fonden ekstra to millioner. Og så har kommunen og lokale virksomheder givet de sidste penge, der skulle til for at nå i mål, så vi nu kan sige, at det bliver til noget, fastslår han.

Adgang til vandet

Den nye ydermole bliver 250 meter lang med adgang til Limfjorden og vanddybder, der spænder fra nul til otte meter. Molen får fem knudepunkter, hvoraf det ene placeres på land. Der skal nemlig etableres en bygning med god plads til forsamlinger, omklædningsfaciliteter, grejopbevaring og lignende.

Klippebadet ligger tættest på strand og land. Det vil med sine små vanddybder og beskyttende stensætninger være et ideelt sted for børnefamilier, fremgår det af pressemeddelelsen.

Molen kommer også til at rumme god adgang på begge sider til at tage en dukkert i fjorden med mulighed for at finde læ og få varmen i sauna og vildmarksbad.

I anlægget indtænkes fjordhaver, hvor man fra broanlæg og flydende trædæk kan få adgang til tang og muslingeanlæg. Fjordhaverne formes som et trappelandskab, der folder sig ned ad ydermolen.

Langs molen skal anlægges fjordhaver, hvor man kan komme tæt på dyrkning af tang og muslinger. Visualisering: JAJA Architects

Endepunktet markerer indsejlingen til havnen og er ydermolens afslutning, hvor man har vand til tre sider, og hvor vanddybderne er størst. Her er blandt andet mulighed for at stå og fiske eller springe i vandet.

Nu arbejdes der videre med projekteringen i en styregruppe, samtidig med at myndighedsbehandlingen færdiggøres. Udbud af etableringsopgaven forventes at ske i sommeren 2023. Hvis alt går vel, stikkes spaden i fjorden inden udgangen af 2023, så hele anlægget kan indvies og tages i brug i foråret 2025.

Flemming Eskildsen, formand for forretningsudvalget i Glyngøre Maritime Center, udtaler i pressemeddelelsen:

- Siden den spæde idé i 2011 er der løbet meget vand i åen. I god dialog og sparring med lokale borgere og interessenter, Skive Kommune og fonde har vi sammen skabt et rekreativt, maritimt tilbud, som favner bredt. Vi er stolte af at have skabt et nytænkende tilbud til alle, som nyder aktiviteter og samvær ved og i vandet.