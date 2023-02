Nu får hjemløse noget at bo i

NYKØBING:Torsdag morgen gik gravemaskiner i gang med det indledende jordarbejde på den grund ved siden af det sociale værested Café Perlen i Nykøbing, hvor der skal opføres tre boliger til udsatte borgere.

Her har siden slutningen af 2020 stået en skurvogn, hvor der har boet en hjemløs mand. Skurvognen er midlertidigt rykket ud i et hjørne af grunden, og når de tre nye boliger står klar, bliver den fjernet.

KFUM's Sociale Arbejde, som Perlen er en del af, har fået tilsagn om et tilskud på 1,2 millioner kroner fra en pulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at opføre de såkaldt skæve boliger. Organisationen har sit eget almene boligselskab til formålet, og de tre boliger på Nørregade i Nykøbing vil blive en afdeling under dette boligselskab.

Det samlede budget for byggeriet er 2,37 millioner kroner. På grund af højere priser på byggematerialer viste det sig, at budgettet ikke kunne holde, så det har været nødvendigt at reducere størrelsen på hver enkelt bolig fra 45 til 39 kvadratmeter.

Den ændring blev i januar godkendt af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune.

- Projektet har været i partshøring hos naboerne, uden at det gav anledning til indsigelser, oplyser Svend Erik Jørgensen, leder af Perlen.

Han forventer, at den oprindelig tidsplan for byggeriet kommer til at holde, således at boligerne er klar til indflytning senest 1. januar 2024.