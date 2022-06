Nu får plovmanden sin egen vej

VILS:Den tidligere verdensmester i pløjning, Jens Iversen, får fremover virksomhedsadresse på Plovvej i Vils. Det godkendte Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø onsdag. Jens Iversen har selv haft en finger med i det spil.

- Gammelvold 12 er mit fødehjem, og det er der, jeg startede firmaet. Men det kniber med plads, og jeg har derfor købt ejendommen Kalundborgvej 22 lige i nærheden. Her er der cirka 10.000 kvadratmeter driftsbygninger, vi kan boltre os på. Men den ligger på en stikvej, og der er ikke ledige husnumre, så der vil let kunne opstår forvirring, når fragtmænd og vognmænd får leverancer til og fra firmaet. Derfor foreslog jeg kommunen, om det er muligt, at stikvejen får sit eget navn, og det vil da være oplagt at kalde den Plovvej, for vi bliver den eneste adresse på den, siger Jens Iversen.

Og det havde hverken forvaltning eller politikere noget imod. Ændringen vil kun være administrativ bortset fra, at der skal opstilles et skilt med vejnavnet.

- Der er en eksisterende arbejdsvej ind til den matrikel på Kalundborgvej, hvor Jens Iversen får virksomhedsadresse. Det er fair nok, at den får sit eget navn, så det har vi ingen indvendinger imod, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF).

Hvilket bliver modtaget med glæde af forslagsstilleren:

- Jeg synes da, det er en solstrålehistorie, at vi har en kommune, der er med på de sjove muligheder, når de opstår. Vi kunne lige så godt være blevet mødt med sur modstand, men nu er der smil over hele feltet, siger Jens Iversen.

Der vil dog gå et års tid, før Ploveksperten og søsterfirmaet Farmimplement får adressen Plovvej 1. Jens Iversen oplyser, at de eksisterende landbrugsbygninger skal bygges om til blandt andet kontor og lager. Stuehuset, som fortsat vil have adressen Kalundborgvej 22, vil blive udlejet til beboelse.