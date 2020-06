Nu gider vi ikke mere: Brand skal slukkes helt

FLADE:Nu kører vi det hele igennem med en kran, endevender det hele og så dypper vi det i vand. Nu gider vi ikke der her mere.

Det siger indsatsleder Henrik Gade fra Nordjyllands Beredskab i Thy, efter at brandfolk i flere omgange har været til stede på et tidligere savværk i Flade på Mors, hvor en brand nu i mere end fire dag har ulmet og derfor sendt en del røg op i luften.

Den første voldsomme brand opstod allerede klokken lidt over 8 søndag morgen, og efter en større brandslukningsindsats det meste af søndag har beredskabet siden været på stedet et par gange for at slukke gløder, der har ulmet og opsendt røg fra den brandhærgede tomt.

- Der er al det her savsmuld, og så er der åbenbart en masse plader og bygningsdele, som ligger hulter til bulter, og der skal åbenbart ikke så meget til, før det tørre savsmuld begynder at ulme igen, siger Henrik Gade.

Og når først det ryger fra grunden igen, så alarmerer folk beredskabet.

Brandtomten på det tidligere savværk i Flade på Mors strækker sig over et større areal. Så det er et stort arbejde at få slukket ild og gløder helt ned. Foto Lars Pauli

Indsatslederen har ud over en holdleder og fem brandfolk fra Station Nykøbing samt en sprøjte og en tankbil fra stationen hidkaldt hjælp fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, der torsdag formiddag er kommet til Flade med to brandfolk og styrelsens store kran, som altså skal grave sig igennem de mange tons savsmuld og nedfaldne bygningsdele for at få bugt med al ild og gløder i brandtomten.

Kranen skal hive alt fra tomten ud, så det kan blive vædet i vand. På den måde vil beredskabet sikre sig, at al ild og gløder er slukket.

Midt- og Vestjyllands Politi har haft teknikere på brandstedet torsdag, men teknikerne har endnu ikke kunnet drage en konklusion. Den forventes først at foreligge om et par uger.