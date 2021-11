Nu hænger han der igen!

FEGGESUND:En færing kan være standhaftig og stædig. Således også den i Sejerslev bosatte Annfinn Halsagard, der er spidskandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Morsø Kommune.

Forleden var han midtpunkt i en strid om ophængning af valgplakater, hvor modparten var 1. viceborgmester og formand for I/S Mors-Thy Færgefart, Viggo Vangsgaard, der aktuelt også er spidskandidat for SF til valget.

Annfinn Halsagard havde hængt to plakater op på de to lysmaster, der er placeret på hver sin side af nedkørslen til Feggesundfærgen. Men det må han ikke, meddelte Viggo Vangsgaard ham. Han var blevet varskoet af færgepersonalet, som gjorde formanden opmærksom på, at plakaterne var ulovligt ophængt. Standerne bærer markeringslamper, som styrmanden manøvrerer efter, når han skal sænke færgeklappen, og der må ikke være noget, der tager udsynet fra styrehuset. Ifølge Viggo Vangsgaard.

Ny plakat hængt op

Men nu har Annfinn været ude ved færgelejet igen med stige, plakat og strips. Resultatet er, at nu hænger der en plakat, ikke to, i lysmasten i bagbords side, når færgen er for indadgående.

- Ja, jeg har hængt min plakat op igen. Jeg har spurgt politiet, og de har ingen problemer med det. Men jeg synes, Viggo har et problem. For fire år siden gik jeg om bord på færgen og spurgte om jeg måtte hænge op i de to master, og da sagde færgefolkene ja. Min plakater hang der under hele valgkampen. Men dengang stillede jeg op for Dansk Folkeparti, og Viggo ville nok ikke genere min daværende formand, Meiner Nørgaard, så han gjorde ikke noget, siger Annfinn Halsagard, der i øvrigt vil erstatte Feggesundfærgen med en bro.

Meiner Nørgaard (DF) er som bekendt formand for udvalg for teknik og miljø, som godkender færgeselskabets økonomi.

Kun Nye Borgerlige gør det

Hvad siger formanden for selskabet så til denne provokation?

- Færgefolkene og jeg er blevet enige om ikke at gøre noget ved det. Annfinn er jo bare ude på at få noget reklame. Jeg ved ikke, om han er ved at løbe tø for plakater, siden han kun hænger en op. Men det er af hensyn til færgefolk og bilisters sikkerhed, at der ikke må hænge noget i de master. Der er ikke andre partier end Nye Borgerlige, der kan finde på den slags, siger Viggo Vangsgaard.