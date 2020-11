Nu kommer AP Gyllevogne under hammeren online

FREDSØ-LØDDERUP:Frem til den 8. december skal AP Gyllevogne sælges på online konkursauktion hos Auktionshuset Dab A/S. På auktionen skal varelager, løsøre, reservedele og fire komplette gyllevogne til en samlet værdi på mere end seks millioner kroner under hammeren. Desuden står 4200 kvadratmeter haller nu tomme på Østermøllevej 42 i Nykøbing Mors, klar til at blive lejet ud.

AP Gyllevogne A/S der startede som en sidebeskæftigelse for Eigil Andersen og Eigil Pedersen i 1992, voksede sig med årene til at være en stor gyllevognsproducent. De to forsynede både landmænd og maskinstationer i Danmark, Sverige og Østeuropa med gyllevogne, gylletrailere, buffertanke og slangebomme. Med Bente Andersen som frontperson fremstillede virksomheden i runde tal 40 gyllevogne om året, og i 2015 modtog AP Gyllevogne som familievirksomhed Morsø Erhvervsråds initiativpris ”Den Gyldne Østers” for en stor indsats til gavn for Mors.

Lavede alt fra bunden

12. oktober i år blev AP Gyllevogne begæret konkurs ved skifteretten i Holstebro. Konkursen kom ifølge ledelsesberetningen som følge af dårlige konjunkturer i landbrugssektoren, og direktør Bente Andersen supplerer selv med, at det var blevet svært at opretholde en produktion i Danmark.

- Vi lavede selv alt fra bunden. Både valsning af plader og sammensvejsning af tankene. Vi producerede gylletrailere af højeste kvalitet til kunder i hele Norden, men til sidst blev det for svært at opretholde produktionen, siger hun.

Familien havde inden konkursen været igennem et længere forhandlingsforløb med en potentiel køber med et håb om, at virksomheden kunne blive solgt og driften bestå, men uden held.

Navnet lever videre

Immaterielle rettigheder fra AP Gyllevogne blev ikke opkøbt til videre drift, men på trods af det er de immaterielle rettigheder solgt videre, og navnet vil derfor stadig eksistere i fremtiden. I hvilket omfang er dog stadig uvist.

- Vi er selvfølgelig glade for, at navnet kan køre videre, selvom det for os er et helt livsværk, der nu er slut, siger Bente Andersen, som sammen med sin familie stadig vil blive boende i huset, der ligger på samme adresse som virksomheden blev drevet fra i Fredsø-Lødderup.

Det er Auktionshuset Dab i Hasselager syd for Aarhus, der skal stå for en online konkursauktion.

- Vi sælger aktiverne for konkursboet, og vi har i den forbindelse garanteret en mindstepris til kreditor. Aktiverne udgør blandt andet traktorer, teleskoplæssere, svejseværker, varebiler, trailere og båndsav”, fortæller vurderingsekspert hos Auktionshuset, Tom Christensen.

Søger lejere til hallerne

Det er varer for mere end seks millioner kroner, som kommer under hammeren, heriblandt alle reservedele til vogne og trailere. Auktionshuset sørger for at få tømt de mere end 4200 kvadratmeter haller, som efter auktionen vil være ledige.

- Det er nogle rigtig fine haller, som kan bruges til mange forskellige ting, og vi vil selvfølgelig gerne være behjælpelige med at finde lejere til hallerne, og hvis der skulle være nogle interesserede, kan de kontakte mig, siger Tom fra Auktionshuset.

Auktionen over AP Gyllevogne vil være online på Auktionshusets hjemmeside fra nu og frem til 8. december. Dagen før åbnes der op, så interesserede kan komme ud på gården for at se maskinerne og de andre varer, der er på auktion.