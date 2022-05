Nu kommer cykelstien i Salling

HARRE:Sidste sommer forsøgte Vejdirektoratet sig med appellerende skilte med teksten: ”Deler du vejen?”, men der var næppe cyklister at dele den med. Ingen blød trafikant ville risikere liv og lemmer ved at cykle på Brovej ved Harre sydøst for Sallingsundbroen.

Her er der ingen alternative vejmuligheder i forhold til Rute 26, men det kommer der nu. Mandag 23. maj går Vejdirektoratet i gang med at anlægge en ny cykelsti langs rute 26 mellem Harre og Nautrupvej. Projektleder Peter Lund Hansen, Vejdirektoratet, siger:

- På Rute 26 ved Skive kører cyklister i dag side om side med køretøjer, der suser forbi med 90 km/t. Det kan være en utryg oplevelse – især på cykel. Vi håber meget, at den nye cykelsti vil skabe mere tryghed for både lokale i området og turister, så de kan nyde den smukke cykeltur gennem landskabet ved Harre Ådalen, siger Peter Lund Hansen.

Dobbeltrettet og væk fra vejen

Cykelstien bliver dobbeltrettet og anlagt i den nordvestlige side af vejen. En del af cykelstien vil blive ført et stykke væk fra vejen og om bag en række ejendomme med udsigt over Harre Ådalen.

Ved Sallingsundvej ved Harre bliver den nye cykelsti tilkoblet en eksisterende blind boligvej, og ved Nautrupvej bliver cykelstien ført ind til en eksisterende markoverkørsel, som bliver ombygget. Cyklister kan herfra fortsætte via Nautrupvej mod nord.

23. maj går Vejdirektoratets entreprenør går i gang med de indledende jordarbejder for at gøre klar til at kunne anlægge cykelstien.

I forbindelse med anlægsperioden vil trafikken på strækningen blive påvirket i forskellig grad. Det vil Vejdirektoratet informere om løbende. Vejdirektoratet forventer, at cykelstien kan stå klar til cyklister til september.