Nu ligger det fast: Der skal ikke bygges boliger på Ørodde

NYKØBING:Debatten har bølget frem og tilbage i årevis, men nu har politikerne i Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø trukket en streg i sandet: Der skal ikke bygges boliger på Ørodde i Nykøbing.

Beslutningen blev taget i forbindelse med, at udvalget havde forslaget til en ny kommuneplan på dagsordenen. Staten har i flere år ikke villet godkende den eksisterende kommuneplan, blandt andet fordi Ørodde var udlagt som nyt byudviklingsområde.

- Jeg har lagt lidt arm med borgmesteren her de sidste dage for at finde ud af hvordan vi skulle komme videre i hele denne her sag, siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø. Han fortsætter:

- Der var jo et forslag i Masterplanen for Nykøbing om, at der kunne bygges boliger på Ørodde. Men det, der er besluttet, er følgende: "Der er fremsendt et forslag fra Venstre og Dansk Folkeparti vedrørende Masterplanen for Nykøbing, der er en del af kommuneplanen for 2021 til 2033. Området ved Ørodde (Østerstrand, boldbaner og vandrerhjem) udlægges til nye tiltag til turisme og rekreative oplevelser. Området ved Ørodde (Kvejborgs Eng) fastholdes til offentlige formål, herunder idræt og rekreative formål." Det forslag godkendte et enigt teknisk udvalg. Så det her med at nogle kunne være bange for, at der bliver bygget boliger på Ørodde, den er i hvert fald aflivet nu.

Ud over politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti sidder der også repræsentanter fra Socialdemokratiet og SF i udvalget. Disse kunne sagtens stemme for forslaget, så dermed var der enighed.

Udvalgsformanden tilføjer:

- Vi vil gerne udvikle det rekreative, også i området ved vandrerhjemmet. Så ingen boligbyggeri på Ørodde. Det kan vi ikke mere nu, hvor det her er blevet godkendt.