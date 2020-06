Nu lysner det for lysningsproducent

GLYNGØRE:NIC Denmark, der producerer innovative og tidsbesparende inddækningsløsninger til byggeri, har trodset Corona-krisen og investerer millioner i nye maskiner og nyistandsatte lokaler i Glyngøre.

- Vi er upåvirkede af Corona-krisen og har haft fuld produktion de seneste tre måneder. Vi har haft ordretilgang i perioden og vores beholdning ser tilfredsstillende ud. Herudover forventer vi, at Folketingets udmelding om åbningen af midlerne fra Landsbyggefonden til renovering af de almennyttige boliger vil øge efterspørgslen efter vores produkter, siger direktør Helle Frostholm Skærbech.

Vindueslysninger fra fabrik

NIC har siden starten i 1999 særligt haft fokus på et produkt, der i dag danner grundlaget for de skræddersyede løsninger, der tilbydes kunderne.

- Vi har videreudviklet opstartsidéen fra ClipOn lysninger til mange forskellige inddækningsløsninger. Vi tilpasser dem til kundens behov uanset, om der er tale om vindueslysninger til ovenlys, runde eller buede vinduer eller andet. Vi leverer samtidigt vinduesplader/bundstykker i ønskede mål og hovedsagligt med laminatoverflade til mange af lysningssættene, fortæller Helle Frostholm Skærbech.

De præfabrikerede lysninger sparer arbejdstid.

- Traditionelt laver man inddækningen på byggepladsen, hvorefter den skal monteres og males. Vores løsning er færdig og lige til at montere på få minutter, påpeger Helle Frostholm Skærbech.

Udover ClipOn har NIC Denmark også udviklet TCS (Tube Cover System), som bruges til rørskjulere, gardinkasser mv., samt vægbeklædningen WPS (Wall Panel System), som har vundet indpas til byggeprojekter over hele landet.

Brug for mere plads

NIC Denmarks fortsatte vækst giver pres på selskabets nuværende produktionskapacitet og lokaler i WP Huset i Glyngøre.

- Vi er rigtigt glade for vores nuværende placering, men har akut brug for mere hensigtsmæssig plads til såvel administration som produktion og logistik. Det er blandt andet baggrunden for, at vi nu er gået i gang med at indrette næsten 4700 nye kvadratmeter lokaler i WP Huset, påpeger Helle Frostholm Skærbech.

Selskabets positive udvikling og de nye og bedre lokaler, giver mulighed for at sikre den fortsatte fremtidige vækst.

- Vi udvider vores nuværende produktionskapacitet henover sommeren således, at vi er klar til at efterkomme den stigende efterspørgsel. Vi forventer at kunne indvie vores nye lokaler og maskinpark i august og vil delvist bruge nedlukningen i forbindelse med Industriferien til at komme på plads i de nye lokaler, siger Helle Frostholm Skærbech.