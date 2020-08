Nu mangler kun et ”ja” fra kommunalbestyrelsen: 10 nye lejligheder i Øster Jølby

MORS:Øster Jølby får ti nye moderne lejligheder til indflytning i 2021, og byggeriet forventes at gå i gang til efteråret. Det oplyste Henrik Rene Christensen, der er formand for Nykøbing Mors Andelsboligforening, på foreningens generalforsamling i Nykøbing Mors Hallen, hvor 70 medlemmer var samlet.

Det fortæller Nykøbing Mors Andelsboligforening i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at bestyrelsen sidste år fik mandat til at undersøge interessen for byggeriet.

- Vores informationsmøde i Midtmors Sport var en overvældende succes. Vi var omkring 90 til mødet den aften, hvor vi præsenterede ideén på skitseplan. De fremmødte fik mulighed for sidst på aftenen at skrive sig op som deltagere i en projektgruppe, der skulle komme med indspark til projektet, hvis vi i bestyrelsen ville gå videre med det. Der meldte sig 12 personer til projektgruppen, fortalte Henrik Rene Christensen på generalforsamlingen.

Herudover fik foreningen en del nye medlemmer af foreningen.

- Ganske som vi gjorde, da vi offentliggjorde tankerne med nybyggeri i Klosterparken i Nykøbing, og derfor gik bestyrelsen videre med planerne, fortalte Henrik Rene Christensen.

Ifølge pressemeddelelsen mangler nu en endelig godkendelse fra Morsø Kommunes kommunalbestyrelse.

- Vi forventer, at kommunalbestyrelsen siger endeligt ja på møderne i september eller oktober, hvorefter byggeriet kan gå i gang. Selve licitationen gik godt, og der er på den baggrund en fornuftig økonomi i projektet. Nu glæder vi os bare til at komme i gang, sagde Henrik Rene Christensen.

Højt aktivitetsniveau

På generalforsamlingen lød det desuden, at det seneste år har været præget af et højt aktivitetsniveau i Nykøbing Mors Andelsboligforening, og at der er styr på økonomien i foreningen, således at den er godt rustet til at sikre endnu bedre forhold for lejerne på Mors, hvor der er fokus på vedligeholdelse og udvikling af lejemålene.

- Lægger man almindelig vedligehold, planlagt vedligehold og istandsættelse ved fraflytning sammen, løber det faktisk op i godt 8,2 mio. kroner inden for sidste regnskabsår, fortalte Henrik Rene Christensen.

I pressemeddelelsen lyder det, at Nykøbing Mors Andelsboligforening har en ”god og sund økonomi skabt på baggrund af gode udlejningsresultater og en god og effektiv drift i både boligområder og i administrationen.” Boligforeningens egenkapital er i årets løb øget med ca. 2.276.000 kr.