Nu skal hastigheden ned i Frøslev

FRØSLEV:Der køres for stærkt gennem den langstrakte landsby Frøslev midt på Mors. Det tager kommunen nu konsekvensen af ved at gennemføre trafikreguleringer, som forleden blev godkendt af udvalget for teknik og miljø.

På initiativ af en arbejdsgruppe under beboerforeningen Frøslev & Omegn har kommunen forinden gennemført fem trafik- og hastighedsmålinger. Én tælling i hver ende af byen på Elsøvej, én tælling i centrum af Frøslev og to tællinger på Staghøjvej i den vestlige udkant af byen.

Målingerne viste, at det er ved ind- og udkørsel af byen, at bilisterne har tendenser til at trykke på speederen. I den centrale del køres der pænt, formentlig hjulpet af, at kommunen tidligere har etableret en hævet flade på Elsøvej ud for Frøslev Skole, der nu er beboerhus. Der er små gennemsnitlige overskridelser af de påkrævede 50 km/t fartgrænser i begge ender af gennemkørselsvejen Elsøvej, mens der på Staghøjvej blev målt et gennemsnit på 59,2 km/t.

Men nogle bilisterne kører betydeligt hurtigere. Det ses på den målte fraktilhastighed. Det er den hastighed, der overskrides af hver syvende bilist, og den var på 61,5 i den vestlige og 59,3 i den østlige ende af byen. På Staghøjvej blev den målt til hele 71,6.

På den baggrund finder kommunen behov for at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger i enderne af Frøslev på Elsøvej og Staghøjvej. De vil, udover at sænke hastigheden, også markere overgangen mellem land og by, hvilket forventeligt vil medvirke til, at hastigheden også sænkes igennem byen.

Ud fra borgergruppens ønsker og de gennemførte målinger, foreslår forvaltningen, at der gennemføres følgende tiltag: Byskiltet i den vestlige ende flyttes 140 meter længere mod byen, så det står tættere på byen. Der etableres to sinusbump på Elsøvej i henholdsvis den vestlige og østlige ende af Frøslev. Der anlægges desuden et sinusbump på Staghøjvej. Derudover laver man hastighedsbegrænsning på 60 km/t på en strækning på 150 meter, før man sydfra kommer til byskiltet på Staghøjvej.

Formanden for Frøslev og Omegn, Anne Mette Vad, hilser projektet velkommen.

- Jeg har ikke selv siddet i arbejdsgruppen, men det er velkendt, at der køres for stærkt gennem byen til fare for både mennesker og dyr. På den anden side vil vi jo ikke skræmme folk væk fra at besøge Frøslev. Jeg håber, at de reguleringer, der er foreslået, vil blive til at leve med for alle, så også Mollerup Mølles lastbiler vil kunne køre gennem byen uden for store gener, siger Anne Mette Vad.

Projektet vil blive finansieret af byfornyelsespuljen til Frøslev landsbyfornyelse, hvor der i programmet er afsat 350.000 kr. til trafikprojektet. Politiet har godkendt foranstaltningerne, og Teknik & Miljø vil nu udarbejde et forslag i detaljer.