Nu står hun frem for liste A på Mors

MORS:Lene Damgaard Leth Poulsen er årgang 1956, og er gået på efterløn efter et langt arbejdsliv, men til november stiller hun op for første gang til kommunalvalget på den socialdemokratiske liste A.

- Jeg synes politik er spændende. Jeg har ingen erfaring inden for politik, men jeg vil meget gerne være med til at sætte mit præg på de beslutninger, der tages i kommunalbestyrelsen. Det er min overbevisning, at de politiske visioner og værdier i socialdemokratiet rammer og rummer bredt til gavn for os alle på vores smukke ø, siger hun.

Pædagog i familieafdeling

Hun har boet på Mors hele sit liv. Voksede op i Nykøbing som nummer fem i en søskendeflok på seks i et hjem med en enkelt indtægt. Sit arbejdsliv begyndt hun som avisbud og barnepige. Siden blev hun uddannet som pædagog, og har arbejdet med børn og familier, dels som dagplejer, støttepædagog og børnehavepædagog, leder i en børnehave, klasselærer i modtagerklasse og familiekonsulent i Center for Børn og Familier.

Sidstnævnte job sagde hun op, efter at have følt sig mobbet af sin leder, som Morsø Kommune gav en lukrativ fratrædelsesordning uden åbent at erkende de problemer, der var i afdelingen. Lene Leth Poulsen stod frem i pressen og berettede om sine oplevelser.

- Nu arbejder jeg som frivillig på Perlen Café og Værested. Her nyder jeg at kunne bidrage med min hjælp og at være en del af et rummende og givende fællesskab, siger hun.

Fællesskabet

Hun er gift og har fire voksne børn, hvoraf de to bor på Mors. Som sine mærkesager nævner hun det sociale fællesskab.

- Alle på vores ø skal føle sig som en del af fællesskabet. Jeg brænder for solidaritet og retfærdighed, slår hun fast.