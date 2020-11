Nul nye smittede på Mors mandag

MORS:- Det positive er, at smittesituationen ser ud til at stabilisere sig. Der var ingen nye smittetilfælde registreret på Mors i løbet af mandagen. I forvejen er niveauet under kontrol. Der er p.t. registreret ni tilfælde af corona i Morsø Kommune.

Sådan siger Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i en kommentar til coronasituationen i hans kommune tirsdag. Der bliver holdt skarpt øje med sygdomsudviklingen på kanten af de syv udpegede nordjyske kommuner med særlige restriktioner, specielt naboerne i Thisted Kommune. Men indtil videre er der ikke grund til at løfte øjenbryn.

Kommunen kan ikke blande sig

- Min bekymring går på, hvordan vi bliver ramt af nedlukningen af Nordjylland. I hvor høj grad det vil gå ud over vores virksomheder. Men vi må væbne os med tålmodighed og afvente, at de får forhandlet hjælpepakkerne på plads. Vi kan som kommune ikke blande os i, hvem der må krydse kommunegrænser for at komme på arbejde, der er alene tale om henstillinger. Men jeg har med tilfredshed erfaret, at henstillinger fra Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet nu er blevet rettet ind, så de er ens. Det burde jo være en selvfølge, siger Hans Ejner Bertelsen.