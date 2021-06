Nulenergihus til Skov

GLYNGØRE:Onsdag har Skov Gruppen byggestart på et nyt logistikcenter placeret i Glyngøres industrikvarter på Hedelund. Skov, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, etablerer logistikcentret i forbindelse med virksomhedens hovedkontor.

Samlet er der tale om en investering på 100 millioner kroner. Bygningen skal stå færdig til ibrugtagning i december 2022. Det nybyggede areal er på godt 16.000 kvadrameter, og et led i processen er nedrivning af nedrivning af de gamle Royal Greenland bygninger, der har fungeret som midlertidigt lager.

- Vi har valgt at etablere et nulenergihus ved at anvende varmepumper og solceller. Det er vigtigt, at vi som virksomhed har fokus på miljøbelastningen af vores aktiviteter. Ligeledes etablerer vi sedumtag (græstag) på dele af tagfladen, siger Leo Østergaard, der er adm. direktør i Skov A/S.

I sidste regnskabsår omsatte SKOV Gruppen for 892 mio. kr. Mere end 90 procent af denne omsætning gik til eksport.

- Det ny logistikcenter samler lageret i Danmark på én lokation tæt på vores lokale underleverandører. Det bidrager til, at vi effektivt kan levere vores løsninger verden over til konkurrencedygtige priser, fortsætter Leo Østergaard.

I forbindelse med etableringen indkøbes nyt lagerudstyr, som automatiserer og effektiviserer arbejdsgangene. Effektiviteten og kvaliteten bliver også øget ved indførelse af et nyt warehouse management system.

Em global virksomhed

- Skov er en global virksomhed, men vi har fødderne solidt plantet i Vestjylland. Vores tilhørsforhold cementeres nu yderligere via denne investering, siger Leo Østergaard.

Entreprenør Ole Ibsen A/S, Roslev, der også stod for Skovs sidste udvidelse i 2017, skal opføre de nye bygninger. Tegningsarbejdet er lavet af arkitektfirmaet Andreas Ravn, Balling, i samarbejde med Viborg Ingeniørerne.

Til stede ved byggestart er Skives borgmester, Peder Christian Kirkegaard (V).