Ny alliance mellem erhvervs- og kulturliv

Morsø Kommune, DI Thy/Mors og Morsø Erhvervsråd underskriver en partnerskabsaftale med sigte på at styrke samspillet mellem erhverv og kultur. Aftalen underskrives torsdag på Kulturmødet Mors.

Partnerskabet skal udforske, hvordan samspillet mellem erhvervsliv og kultur kan styrke og berige begge sektorer og samfundet.

- Med partnerskabsaftalen tager vi et afgørende skridt mod at bygge bro mellem erhvervsliv og kulturliv. Vi ser store potentialer i at kombinere de to erhverv. Initiativet er en del af vores løbende indsats for at stimulere økonomisk vækst, fremme turisme, øge befolkningstilvæksten og skabe et samfund, hvor borgerne fortsat trives, udtaler borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i en pressemeddelelse.

Morsø Kommune indtager en 2. plads på DI’s rangliste over erhvervsvenlige kommuner i 2022 og partnerskabsaftalen er inspireret af Dansk Industris kulturpolitiske udspil "Nye kulturgenerationer i Danmark".

- Jeg er glad for, at vi kan være en del af denne aftale. Vi er stærke på kulturområdet her på Mors, og det betyder faktisk noget for erhvervslivet. Vi har brug for, at Mors er et attraktivt sted at besøge og bosætte sig, og den fælles dagsorden vil vi gerne være med til at drøfte, siger Tage Odgaard Nielsen, formand for DI Thy/Mors og Morsø Erhvervsråd.

Underskriftsceremonien finder sted i forlængelse af paneldebatten på Kulturmødet "Hvordan kan erhverv og kultur berige hinanden og samfundet?", som foregår torsdag 24. august på Teltscenen i Ung Kult området.

I debatten undersøges, hvordan kultur- og erhvervslivet kan samarbejde om løse hinandens udfordringer. Nogle af de spørgsmål, som udforskes er: Hvilken rolle skal erhvervslivet spille i kulturlivet og omvendt? Hvad kan kulturbranchen lære om effektivitet? Bør virksomheder konkurrere på kultur i stedet for løn?