Ny analyse: Her får færrest unge en uddannelse

MORS:Næsten hver fjerde af de elever, der for to år siden afsluttede 9. klasse i en skole på Mors, vil i 2029 stadig ikke have gennemført en ungdomsuddannelse. Det fremgår af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at Morsø og flere andre nordjyske kommuner ligger betydeligt under landsgennemsnittet, når det gælder unges uddannelse.

Mens der i kommunerne nord for København forventes at være blot syv procent af en ungdomsårgang, der vil stå uden uddannelse, er billedet helt anderledes flere steder på Syd- og Vestsjælland samt i Nordjylland og Sydjylland.

I Morsø Kommune forventes 23 procent af de unge at være ufaglært otte år efter 9. klasse. I kommunerne Norddjurs, Lolland og Vordingborg gælder det cirka 20 procent af de unge. I Thisted lyder prognosen på 18 procent, og i Vesthimmerlands Kommune forventes 17 procent af de unge, der gik ud af 9. klasse i 2021 at stå uden uddannelse i 2029.

Analysen er baseret på en profilmodel fra Børne- og Undervisningsministeriet, som fremskriver den forventede uddannelsesadfærd for ungdomsårgange. Modellen viser, at på landsplan forventes gennemsnitligt 14 procent af de unge, der forlod 9. klasse i 2021, at stå uden uddannelse otte år efter afgang fra grundskolen. Det er højere end den politiske målsætning om, at højst 10 procent af en ungdomsårgang må stå uden ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år. Dog forventes den årgang, som forlod grundskolen i 2021, at blive den årgang i profilmodellens historie, hvor flest opnår en uddannelse.

De geografiske forskelle afspejler i øvrigt et sammenfald mellem kommuner, hvor der forventes at være en høj andel af unge uden uddannelse, og kommuner, der ligger relativt højt i statistikker over andre sociale problemer som for eksempel børnefattigdom og borgere på overførselsindkomst, påpeges det i analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

