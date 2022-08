Ny direktør for Jesperhus slår fast: Nye ejere er klar med investeringer

LEGIND:1. august tiltrådte Thomas Buch Tøstesen i stillingen som direktør for Jesperhus. Samme dag bad ferieparken sine mange følgere på Facebook skrive, hvad de mener, den ny direktør bør fokusere på. Der kom 262 kommentarer med masser af vidt forskellige ønsker til den ny ledelse og de nye ejere.

- Vi er jo meget drevet af, at vi spørger vores gæster og besøgende om, hvad de synes er interessant. Typisk tester vi rigtig mange af vores koncepter på forhånd, også for at få det tilpasset vores gæsters ønsker og behov. Den del vil vi helt sikkert forsætte med, siger den ny direktør.

I det hele taget er der meget af det, der hidtil har kendetegnet Jesperhus Resort, der fortsætter under det ny ejerskab. Det er netop virksomhedens evne til at interagere med gæsterne, især via online underholdning, der blev fremhævet som enestående og attraktivt, da nyheden om salget af den familieejede virksomhed blev offentliggjort i december 2021. De fire Overgaard-brødre solgte deres livsværk til skandinaviske First Camp, der ejes af kapitalfonden Norvestor.

Det store feriecenter skiftede ejer ved årsskiftet, men det er altså først her i august, der er tiltrådt en ny direktør.

Thomas Buch Tøstesen, 38 år, kommer fra en stilling som daglig leder for to hoteller og en campingplads i Legoland Billund Resort. Han har tidligere været hos FDM, hvor han blandt andet har været driftsleder for de campingpladser, organisationen havde i Danmark på det tidspunkt. Han har en uddannelse som akademiøkonom med speciale inden for turisme.

Nu er han på vej til at flytte til Nykøbing.

- Jesperhus er en stor del af Mors, og Mors er en stor del af Jesperhus, så det giver rigtig god mening at være tæt på og blive en del af det nærområde og det miljø, man arbejder i til hverdag. Plus at det også er den måde, man lærer folk at kende på, fastslår han.

Plan for udvikling

Siden Thomas Buch Tøstesen fik jobbet, har han haft travlt med at sætte sig ind i virksomheden og dens kultur.

- Noget af det, jeg selvfølgelig skal i gang med sammen med mine medarbejdere, er at få lagt en mere detaljeret plan for, hvordan skal vi udvikle os over de næste fem til ti år, siger han og fortsætter:

- Jesperhus har været ude for en fantastisk rejse de senere år, hvor det digitale univers, der er skabt, hvor man kan underholde gæsterne før, under og efter de er her, det er noget, vi vil komme til at arbejde endnu mere med. Underholdningsdelen vil vi helt klart blive ved med at forfine og udvikle som tidligere.

Jesperhus Feriepark rummer 169 hytter og et stort campingområde. Overnatningsmulighederne er et område, som den ny direktør Thomas Buch Tøstesen har stort fokus på. Foto: Ida Smith

Der er også fokus på at fortsætte med at udvikle de forskellige overnatningsmuligheder.

- Vi er ved at kigge på at lave ekstra hytter. Vi har i dag hytter lige fra helt basic op til hytter, der kan rumme 10 personer. Vi skal se på, hvor meget plads vi vil bruge til camping, og hvor meget vil vi bruge til alternativ overnatning, siger han.

I selve blomsterparken vil gæsterne i hvert fald kunne se nogle forandringer, allerede når Jesperhus åbner sæsonen 2023.

- På parkproduktet kan man i hvert fald sige, at vi vil begynde at kigge på nogle af de områder deroppe, som måske ikke har været udviklet så meget på de senere år. Vi snakker ikke om, at vi putter nye områder ind, men mere hvordan vi får aktualiseret noget af det, vi har, siger den ny direktør. Han tilføjer:

- Det er vigtigt at sige, at vores målgruppe er familier med børn i alderen to til syv-otte år. Så der kommer ikke nogle nye, store forlystelser, men vi kommer til at tale opgradering af nogle af aktiviteterne og nyt udtryk.

Flest tilfredse

Og hvad er det så, følgerne på Facebook foreslår den ny direktør at sætte fokus på? Ønskerne spænder lige fra billigere overnatningspriser og mere rengøring på toiletterne til en opgradering af blomsterparken, større omklædningsrum i badelandet, sundere mad i cafeteriet og flere tilbud til større børn. Og så er der dem, der siger "håber bare Jesperhus Feriepark fortsætter, som det er nu".

- Heldigvis er de fleste meget tilfredse med produktet. Men det er en god blanding af forslag, og noget falder ned i det, vi selv har siddet og kigget på, og noget skubber selvfølgelig også nogle ting i en retning, hvor vi siger "hov, her er noget, vi bør kigge på", siger Thomas Buch Tøstesen.

Personligt tror han ikke, at gæsterne og morsingboerne vil komme til at mærke den store forskel nu i forhold til før ejerskiftet.

- Men selvfølgelig giver det os nogle muligheder for at udvikle butikken, fordi der er noget kapital bagved. Det har vi adgang til i vores bagland, siger han og fortsætter:

- Der er helt klart en vilje til at investere og lære af det, Jesperhus har gjort, for familien bag Jesperhus har virkelig skabt nogle flotte resultater. Så der er en ydmyghed i forhold til at lære, hvad Jesperhus kan, men også en velvillighed til at udvikle på det univers.