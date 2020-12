Ny direktør for Skov Gruppen i Glyngøre

GLYNGØRE:Efter 16 år som administrerende direktør for Skov Gruppen, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, stopper Jørgen Yde Jensen 15. januar.

Han giver stafetten videre til Leo Østergaard, der har været ansat hos Skov i Glyngøre siden 2009 og har en bred erfaring fra mange områder i organisationen. De første fem år som CTO med ansvaret for Skovs udviklingsaktiviteter efterfulgt af tre år bosat i Thailand med udvikling af Skovs aktiviteter i Asien. De seneste fire år har Leo Østergaard haft det globale ansvar for virksomhedens markedsaktiviteter, og han har derfor et solidt kendskab til Skovs forretning, kunder og samarbejdspartnere.

En direktør af egen avl

- Jeg nævnte allerede for halvandet år siden til min formand, at vi skulle starte processen med at finde min efterfølger. Den ide har vi brugt 2020 på at planlægge og implementere. Jeg noterer med tilfredshed, at bestyrelsen har valgt en intern som min efterfølger – som vi siger i branchen ”en direktør af egen avl”, siger Jørgen Yde Jensen, der fra 15. januar vil være en del af bestyrelsen for Skov A/S.

Fremtiden er beskrevet

Den afgående og den nye CEO har i et tæt samarbejde skitseret den fremtidige strategi for SKOV i en 2025-plan. Ambitionen er fortsat høj organisk vækst, suppleret med opkøb, fortsat udvikling af de globale markedskanaler og en stor satsning på digitale services.

- Det har været nogle fantastiske år at stå i spidsen for Skovs udvikling. Jeg er sikker på, at CEO-jobbet også de næste mange år vil være både inspirerende og spændende. Alligevel har jeg valgt, at det er tid til et skifte, siger Jørgen Yde Jensen, der for nyligt præsenterede det bedste resultat i Skovs mere end 50-årige historie.