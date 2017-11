Ny direktør i Flex Trim

GLYNGØRE: Efter Flex Trim Gruppens ejer og idémand, Poul Erik Jespersen, afgik ved døden sidst i juli måned, har familien gjort sig forskellige overvejelser omkring fremtiden. Disse har omfattet ejerforholdet og lederskabet i gruppen.

I en pressemeddelelse melder virksomheden nu ud, at bestyrelsen i Flex Trim A/S på det seneste bestyrelsesmøde udnævnte Anne Bjerre Larsen til administrerende direktør i Flex Trim A/S og tilknyttede selskaber.

- Det er mig en glæde, at Flex Trim med tilknyttede selskaber kan forblive i familien. Jer ser frem til, at firmaerne kan fortsætte som familiefirmaer, hvor begge vore børn, Per Jespersen og Anne Bjerre Larsen, kan medvirke til at drive firmaerne videre, som Poul Erik har skabt grundlaget for gennem sin innovative tænkning indenfor pudseteknik. Det var Poul Erik magtpåliggende, at firmaerne kunne fortsætte som familiefirmaer, hvor hele familien kunne medvirke til den positive udvikling. Anne får opgaven som direktør i Flex Trim, mens Per vil være tilknyttet produktioner i gruppen. Selv vil jeg besidde en bestyrelsespost, siger Solveig Bjerre Jespersen, der er blevet ultimativ ejer af gruppen.

Anne Bjerre Larsen har været en del af Flex Trim i snart seks år, hvor hun på det administrative plan har fungeret som Poul Eriks højre hånd.

Den nye direktør er gift med Karsten Larsen, salgsdirektør i Flex Trim, og sammen har de tre børn.

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for dette firma, de gode takter og den helt specielle virksomhedskultur, som præger Flex Trim, siger Anne Bjerre Larsen og fortsætter:

- Det var bestemt ikke på denne måde, jeg ønskede udnævnelsen skulle komme. Jeg havde jo håbet på, at far kunne stå ved min side mange år endnu. Men da dette skifte længe har været planlagt, har min far rustet både Karsten, Per og jeg godt til denne opgave. Karsten har været ansat i Flex Trim i snart 20 år, så jeg er sikker på, at vi sammen er et stærkt team.

Flex Trim har hovedsæde i Glyngøre og beskæftiger 23 medarbejdere. Udover hovedsædet i Glyngøre har virksomheden afdelinger i Tyskland, Spanien, Sverige, Kina og USA.