Ny folketingskandidat truet: - Jeg skyndte mig at låse min dør

MORS:- Jeg er blevet truet, og det samme er flere andre på Mors, som har udtrykt sympati med mig og med Enhedslisten. Det er utrygt, men jeg tror, politiet har godt fat i sagen og ved, hvem personen er.

Det siger Pia Thorsen, Nykøbing. Truslerne er fremsat torsdag, samme dag som Pia Thorsen udsendte en pressemeddelelse om, at hun er blevet valgt til Enhedslistens kandidat til Folketinget i Thistedkredsen ved det kommende valg. Men det er så vidt det kan bedømmes ikke det, der udløste trusler på Facebook tidligt på eftermiddagen torsdag. Det skete på partiordfører Maj Villadsens Facebook-side.

- En mand havde skrevet til hende: "Du er kønnere, når du smiler". Det kommenterede jeg på, fordi kvindelige politikere altid bliver bedømt på udseende og fremtoning. Jeg fornærmerede ham - for det var en mand - ved at skrive, at uanset hvad han gjorde, blev han aldrig køn. Og så skrev han trusler tilbage til mig, siger Pia Thorsen.

Derefter blev hun ringet op af partifællen Steen Klærke fra Karby, som netop havde haft en højst ubehagelig opringning fra, hvad de to fandt frem til, måtte være den samme mand.

- Han krævede at få Pia Thorsens adresse og telefonnummer. Det ville jeg ikke give ham, hvorefter han truede mig med vold, inden han afbrød, siger Steen Klærke.

De to valgte straks at melde episoderne til politiet.

- Vi har set hans data på Linkedin og kan se, at han hedder Jack. Han er ikke fra lokalområdet. Jeg tog screendumps af det, han har skrevet, og sendte dem til politiet, der tager sagen meget alvorlig. Da jeg nu er blevet folketingskandidat, vil PET formentlig blive koblet på, siger Pia Thorsen.

Er du bange for, at han vil gøre alvor af truslerne?

- Ja! Jeg skyndte mig at låse min dør, og om lidt tager jeg hjemmefra, så han ikke kan opsøge mig på min adresse. Jeg går ud fra, at vi hører fra politiet, når der er nyt, siger Pia Thorsen.