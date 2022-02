Ny fremtid for gammel gård: Frivillige kan melde sig nu

SKARREGAARD:I november sidste år blev mødet aflyst, men nu indbyder Morsø Kommune igen til stiftende generalforsamling i foreningen Skarregaard Naturcenter. Det foregår i Nordmorshallen 22. februar.

Til generalforsamlingen kan alle interesserede høre mere om foreningens rammer i forhold til at udvikle, drive og tage sig af Skarregaard på Nordmors og formidle de oplevelser, som stedet og naturen i området har at byde på.

Skarregaard har i en årrække været drevet af Museum Mors som landbrugsmuseum, men kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at ansvaret for driften fra 1. januar i år skulle overgå til en selvejende institution, som bliver drevet af en forening.

Den ny forening vil ifølge en pressemeddelelse fra Morsø Kommune have til formål at udvikle og drive Skarregaard Naturcenter, herunder dets bygninger, legeplads, shelters samt arealer, som ikke er forpagtet/lejet ud, og dermed sikre brugerne af Skarregaard Naturcenter en mulighed for gode naturoplevelser.

Foreningen skal arbejde for istandsættelse af bygninger og indretning, således at Skarregaard kan benyttes til undervisning, møder, kurser, udstillinger, interessefællesskabs arrangementer og lignende.

Skarregaard kan ligeledes anvendes til overnatning i begrænset omfang.

Foreningen skal endvidere sikre, at der gennemføres offentlige aktiviteter på Skarregaard Naturcenter eller de nærliggende, kommunale naturarealer og skal koordinere disse med andre naturoplevelsestilbud i kommunen.

Skarregaard hører til blandt de ældste gårde på Mors og består i dag af fire hovedlænger bygget inden for perioden 1840-1910. Til gården hører et areal med forskellige naturtyper som skov, strandeng, hede, sø, strand og dyrket agerland, seks kilometer afmærkede naturstier og fugleskjul med kikkert.