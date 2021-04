Ny kandidat for Enhedslisten

MORS:Enhedslisten præsenterer nu endnu en kandidat til kommunalvalget i november, nemlig Ingerliva Friiø.

Som frivillig i sociale foreninger brænder Ingerliva Friiø for de sårbare og udsatte, og hun vil med egne ord gerne været vagthund for, at serviceloven og sundhedsloven bliver overholdt.

- Det er først for nylig, at jeg er blevet aktiv i mit politiske parti. Jeg kunne ikke længere forsvare over for mig selv kun at tale om, at velfærdssamfundet “omsorgssvigter” borgere, uden aktivt selv at arbejde på at ændre det, siger hun.

Ingerliva Friiø stiller også op til regionsvalget for Enhedslisten, hvor hendes fokus er psykiatrien.

- Mit helt store hjertebarn er arbejdet med socialt udsatte, navnlig psykisk sårbare. Jeg ser denne gruppe borgere som den mest forsømte og udskammede gruppe i hele vores sundhedsvæsen. Jeg vil gerne gøre op med stigmatiseringen og give dem meget mere selvbestemmelse og flere behandlingsformer, siger hun, der blandt andet er suppleant i Mors SIND lokalafdeling - og ikke i SIND-Huset, som vi skrev for nyligt.

Hun mener desuden, at der bør støttes mere op om kulturen og særligt den folkelige kultur og ungdomskulturen. Selv er hun blandt andet aktiv i den lokale cirkusklub Cirkus Liberty og hun laver frivillige kunstprojekter på væresteder eller hjemme i haven.

Enhedslisten har i forvejen offentliggjort, at partiets spidskandidat ved kommunalvalget på Mors er Pia Thorsen.