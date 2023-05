Ny leder på plads i børnehus

SUNDBY:Bestyrelsen, der arbejder for at videreføre Sundby Børnehus, når friskolen lukker ved skoleårets udgang, har nu ansat en ny leder for børnehuset. Det har de skrevet ud til de forældre, der har tilknytning til børnehuset.

Valget er faldet på Inger Marie Fuglevig, som tidligere har været ansat i børnehuset som pædagogmedhjælper.

"Både bestyrelsen og personalet er sikre på, at Inger Marie er den helt rigtige leder for vores lille børnehus, og hun glæder sig til at starte og være med til at føre børnehuset trygt og godt videre", skriver bestyrelsen i mailen til forældrene.

Den ny leder starter pr. 1 august. Sundby Børnehus' tidligere leder blev for nogle måneder siden ansat som leder på den ny fribørnehave Naturfriskolens Børnegård i Sejerslev.

Bestyrelsen for Sundby Børnehus kan i øvrigt meddele forældrene, at fire af de eksisterende medarbejdere fortsætter.

"Vi i bestyrelsen er rigtig glade for, at de gæve kvinder vil fortsætte deres gode arbejde, for på den måde kommer vores børn ikke til at mærke de store ændringer i forhold til opstarten af det nye børnehus", fastslår de i mailen og fortsætter:

"Vi arbejder også på at forsøge at skabe et solidt økonomisk udgangspunkt, og snarest muligt vil der komme mere information ud om, hvordan man både som privatperson og som firma kan give børnehuset en økonomisk håndsrækning."

Morten Goul, der er næstformand i bestyrelsen, oplyser til Nordjyske, at man fortsat mangler at samle nogle penge ind. Han håber, at aftalen med banken falder endeligt på plads meget snart.