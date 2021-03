Ny præst på Mors har været vidt omkring

SYDMORS:1. maj tiltræder Tabitta Flyger som ny sognepræst i Sydmors Pastorat. Det oplyser provst Mette Moesgaard Jørgensen.

Hele ti måneder efter at pastoratets tidligere præst Trine Gjørtz fratrådte på grund af nyt embede, får de fire sogne Vejerslev, Blidstrup samt Øster og Vester Assels altså en ny sognepræst.

Nyheden er også lagt ud på pastoratets hjemmeside. Her fremgår det, at samtlige menighedsrådsmedlemmer i pastoratet ønskede Tabitta Flyger ansat.

Den nye præst har en kandidat i statskundskab, inden hun læste teologi, hvilket hun afsluttede i 2018. Siden har hun været ansat i St. Dalby og Hedensted sogne, hvor der også er to øvrige præster tilknyttet.

Privat er Tabitta Flyger gift med Brian Priske, tidligere landsholdsspiller og nuværende cheftræner i FC Midtjylland. Parret har to børn, hvoraf den ældste, en datter, er flyttet hjemmefra. Sønnen er 17 år.

Familien har tidligere på grund af Brian Priskes arbejde flyttet en del og boet i flere forskellige lande.

- Det var også noget af det, vi spurgte ind til, for vi vil gerne have en præst, vi kan beholde længe. Men de er indstillet på, at hvis han får arbejde et helt andet sted, så skal de nok få det til at fungere, siger Anny Elisabeth Nielsen, formand for menighedsrådet i Vejerslev sogn.

Stillingen som sognepræst i Sydmors Pastorat indebærer samtidig, at man skal være konsulent for sorggrupperne i Aalborg Stift.

Anny Elisabeth Nielsen forventer, at der bliver indsættelsesgudstjeneste søndag 2. maj.