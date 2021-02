Ny praktiserende læge starter uden patienter

ERSLEV:Mors får en helt ny lægeklinik, når speciallæge i almen medicin Hans Jakob Thorsøe åbner klinik et sted på Midtmors.

Hans Jakob Thorsøe er i øjeblikket tilknyttet regionsklinikken i Øster Jølby, men han havde søgt Region Nordjylland om at få tildelt et ledigt ydernummer, en såkaldt 0-kapacitet, i lægedækningsområde Erslev. Ydernummeret har været annonceret i udbud, og Hans Jakob Thorsøe var eneste ansøger. Regionen har derfor besluttet at tildele ham muligheden for at åbne lægeklinik i området.

I og med at der er tale om en helt ny klinik, starter han uden patienter.

- Jeg ser det som en spændende opgave at skulle opbygge en ny klinik fra bunden. Jeg er glad for at arbejde med patienterne her på Mors, og som den gennemgående læge med daglig tilstedeværelse i klinikken vil jeg sikre høj grad af kontinuitet. Min forventning er at kunne åbne klinikken i løbet af maj eller juni. Placeringen har jeg endnu ikke lagt mig fast på, men jeg ser muligheder i både Øster Jølby, Erslev og Frøslev, udtaler Hans Jakob Thorsøe i en pressemeddelelse. Aktuelt er han ved at bygge hus på Mors.