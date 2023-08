Ny Røde Kors-butik: To er blevet til én optimeret forretning

Så kom dagen, hvor de to Røde Kors-butikker i Nykøbing blev til en og kunne holde officiel åbningsdag. Parkeringspladsen er fyldt op med kunder, som er klar til at se det fine resultat og eventuelt gøre en god handel.

Den nye, sammenlagte butik slog allerede dørene op 22. juli, men det er først nu, butikken står helt færdig.

- Vi er så stolte af vores nye butik. Det har kun kunnet lade sig gøre på grund af alle vores gode frivillige her på Mors, fortæller Eva Christoffersen, formand for Røde Kors Mors.

En forskel for kommunen

- Vi som kommune er glad for, at vi har en Røde Kors-butik og en masse frivillige. Der bliver sat en umådelig stor pris på jeres indsats. I gør en kæmpe forskel for dem i kommunen, som trænger til lidt medvind, siger Henning Sørensen, socialudvalgsformand i Morsø Kommune.

Da det røde bånd bliver klippet står de fremmødte stille for en kort stund.

- Nogen skal jo være de første, så nu går vi ind, siger Alice Jensen, frivillig i Røde Kors.

Herefter følger resten hurtigt med.

Alice Jensen har taget sin veninde Sonja Castillo Mena med til den store åbning. De er kommet for at støtte op om butikken og få en hyggelig stund med de andre fremmødte.

- Jeg gik på pension for flere år siden, og så valgte jeg at blive frivillig for at holde mig i gang. Man skulle nødigt bare sidde hjemme i sofaen. Og så er der bare et rigtigt dejligt fællesskab blandt os frivillige, fortæller Alice Jensen.

Det er en fællesnævner blandt de frivillige.

- Vi sætter ikke kun pris på, at I hjælper dem, der trænger i kommunen. Vi værdsætter også, at I holder jer i gang, for det betyder, at I langt hen af vejen kan klare jer selv, så kommunen ikke skal, siger han.

De første kunder i butikken blev Alice Jensen og Sonja Castillo Mena. Foto: Bo Lehm

Flere kunder i butikken

Den gamle Røde Kors på Gasværksvej oplevede et fald i omsætning, efter den nye rundkørsel ved butikken blev anlagt.

Det har ændret sig efter, at de to butikker er smeltet sammen.

- Jeg kan konkludere, at folk sagtens kan finde herud, og vi har allerede haft rigtigt mange kunder igennem, fortæller Eva Christoffersen.

Hvis du har lyst til at opleve den nye Røde Kors butik i lyse og optimerede lokaler, så kan du finde den på N.A. Christensensvej i Nykøbing.