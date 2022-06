Ny skoleledelse på plads: Mors henter skoleleder i Bedsted

VILS:Et nyt ledelsesteam, der er fundet i et meget stærkt kandidatfelt.

Sådan beskriver Michael Dahlgaard, skolechef i Morsø kommune, de to nye ledere, som pr. 1. august tiltræder på Sydmors Skole i Vils.

45-årige Keld Rønager skal være ny skoleleder og 32-årige Morten Ahle ny viceskoleleder på skolen, der blev uden ledelse, da skoleleder Tenna Bilstrup og viceskoleleder Søren Østergaard stoppede i foråret med kun en måneds mellemrum.

Keld Rønager kommer fra en stilling som afdelingsleder på Bedsted Skole. Han bor i Thisted med hustruen og et plejebarn og har to bonusbørn.

Sydmors Skole får ny skoleleder og viceskoleleder fra 1. august. Arkivfoto: Bo Lehm

Morten Ahle kommer fra et job som viceforstander på Blåkilde Efterskole i Tarm, men bor i Nykøbing sammen med sin kæreste og hendes to børn.

Skolelederstillingen har været opslået to gange, og i første omgang kom der ni ansøgere. Det var ifølge Michael Dahlgaard også et kvalificeret ansøgerfelt. Alligevel valgte ansættelsesudvalget at at lave et genopslag, og i anden omgang blev der søgt efter både skoleleder og viceskoleleder.

Alt i alt kom der lige i underkanten af 30 forskellige ansøgere til de to stillinger. Og det er usædvanligt mange i forhold til skolelederstillinger, oplyser skolechefen.

32-årige Morten Ahle bliver ny viceskoleleder på skolen i Vils. Privatfoto

- Vi bad kandidaterne om at vælge, hvilken af stillingerne de gerne ville søge. Så er det klart, at ansættelsesudvalget kan få øje på, at en ansøger måske ligger i den forkerte kategori. I alle tilfælde er vores fornemmelse rigtig god i forhold til de to, vi har fået ansat, siger han.

Morsø Kommune er dog ikke færdig med at kigge efter skoleledere. Tirsdag var der sidste frist for at søge stillingen som skoleleder på M. C. Holms Skole i Nykøbing, hvis hidtidige leder, René Bojsen, har sagt op til fordel for et skolelederjob i Holbæk.

Til denne stilling er der kommet 10 ansøgere.

- Og jeg kan godt sige allerede nu, at det også her er et særdeles stærkt ansøgerfelt, siger Michael Dahlgaard.