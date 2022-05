Ny solfanger skal holde forsamlingshus fri for fugt

SUNDBY MORS: Det kræver normalt op mod 1000 liter fyringsolie om året at opvarme forsamlingshuset i Sundby Mors i forbindelse med arrangementerne i huset. Dertil skal der helst bruges omtrent ligeså meget olie, hvis bygningen skal holdes fri for fugt resten af tiden.

Men nu kan forsamlingshuset med god samvittighed spare den sidste halvdel af olieforbruget. Det er muligt takket være et nyt solfangeranlæg, som angiveligt vil kunne levere så meget varme, at indendørstemperaturen ikke kommer under cirka 10 grader.

- Med de nuværende oliepriser giver det en besparelse på 10-15.000 kroner om året. Det er noget, der godt kan mærkes i et hus som vores, siger formanden for Sundby Mors Forsamlingshus, Peter Kibsgaard.

I de sidste par år har man dog undladt at holde oliefyret tændt, når der ikke er arrangementer i huset. Men det er ikke sundt for den næsten 100 år gamle bygning, der er uden ret meget isolering.

Forsamlingshuset opvarmes med varmluft, og solfangeranlægget fra firmaet SolarVenti er ligeledes luftbaseret. At det faktisk i høj grad kan bidrage til opvarmningen - det blev demonstreret forleden, da anlægget sendte 55 grader varm luft ind i bygningen.

Selv på en frostdag uden ret meget sol skulle solfangeren kunne sørge for, at huset holdes fri for fugt - fordi frostvejr normalt ledsages af meget tør luft, fortæller Peter Kibsgaard.

Første forsamlingshus

Ifølge formanden er det første gang, SolarVenti leverer et anlæg til et forsamlingshus. Derfor kunne det præsenteres som et pilotprojekt, og Landdistriktsrådet har finansieret halvdelen af de 40.000 kr., som det har kostet at installere solfangerne.

Sundby Mors Forsamlingshus har omkring 20 arrangementer om året. Det er mest private fester, men huset bruges også af lokale foreninger.