Ny ungepolitik trækker ud - igen

MORS: I marts sidste år besluttede politikerne i Morsø Kommune, at der skulle udformes en ny ungepolitik. Det skyldes blandt andet, at kommunen havde fastsat et mål om, at Morsø Kommune skulle blive indstillet til at blive årets ungdomskommune i 2018. Daværende formand for børne- og kulturudvalget, Lauge Larsen (S), meldte i samme forbindelse ud, at der ville ligge et konkret udkast klar til efteråret, så politikken ville være færdig inden kommunalvalget i november. I august blev det så meldt ud af selvsamme, at processen så ud til at starte for alvor, men at målsætningen om at blive årets ungdomskommune ville blive skubbet et år. Det viser sig sidenhen, at processen slet ikke gik i gang.

Det er på trods af, at der i starten af efteråret blev nedsat en styregruppe samtidig med, at der i budgettet for år 2017 blev sat 150.000 kroner af til formålet. Pengene skulle især gå til en ungdomsskole eller et konsulentbureau, der havde til hensigt at være bindeled mellem de unge og politikerne.

- Under valgkampen besluttede vi (udvalget red.), at vi ikke ville gå i gang med at udforme den nye ungepolitik, siger Lauge Larsen, og tilføjer:

- Det skyldes ikke dovenskab. Det skyldes, at vi på daværende tidspunkt kun lige kunne nå at sætte processen i gang, førend et helt nyt udvalg skulle tage over. Hvis vi så havde lavet en aftale med et konsulentbureau for eksempel, kunne det nye udvalg ikke trække den aftale tilbage igen, hvis de ønskede det. Så vi besluttede, at vi ville lade dem lægge ud med det.

Rollen som formand i børne- og kulturudvalget er med årsskiftet blevet overtaget af Tore Müller (S). Han fortæller, at processen stadigvæk står stille, da udvalget ikke har mødtes endnu.

- Der er sat meget sporadiske streger i udformningen af en ny ungepolitik. Det er en af to-do tingene på listen, men det kommer ikke til at ske som noget af det første, siger Tore Müller.

