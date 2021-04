Ny Venstre-kvinde stiller op på Mors

MORS:Sideløbende med, at partiet Venstre rasler nedad i de nationale meningsmålinger, bliver der flere og flere af partiets folk på opstillingslisten til kommunalvalget i Morsø Kommune til november.

Sidste og det foreløbigt syvende skud på stammen er Mette Kærgaard Iversen, 48-årig landmand fra Skallerup.

- Det er faktisk femte gang, jeg bliver spurgt, om jeg vil stille op til kommunalpolitik. Jeg har ikke før nu syntes, at jeg har tiden i min hverdag til at kunne nå sådan en post - med fire børn og et landbrug at passe. Men nu er børnene næsten flyttet hjemmefra, og det giver mere tid. Så denne gang sagde jeg ja til at stille op, da Hans Ejner (Bertelsen, borgmester, red.) ringede og spurgte, siger Mette Kærgaard Iversen om sin vej til en plads på stemmesedlen for Venstre til kommunalvalget.

Mette Iversen er 48 år og uddannet agronom i økonomi, jura og matematik. Til daglig er hun og manden Klaus mælkeproducenter på slægtsgården i Skallerup, som de overtog efter Mettes forældre.

Politisk er hun næstformand i LandboThy, hvor hun den kvægansvarlige samt formand for LandboThys dyrevelfærdsgruppe. Hun er repræsentantskabsmedlem i Arla og i kvægavlsforeningen Viking.