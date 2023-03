Ny Venstreformand på Mors

MORS:Venstre Mors har skiftet formand. Efter ni år på posten ønskede Poul Østergaard, Vils, at træde tilbage. Han afløses af revisor Hans Henrik Storgaard Ebbesen fra Nykøbing. Det skete på partiforeningens generalforsamling i Erslev Forsamlingshus torsdag aften.

- Vi har længe vidst, at Poul Østergaard ønskede at stoppe, så det lå i kortene, at Hans Henrik, som har været næstformand i den forgangne periode, skulle tage over. Der var takketaler og blomster til Poul i går for hans indsats. Borgmester Hans Ejner Bertelsen, gruppeformand Jesper Balle, Ansgar Nygaard og jeg selv på vegne af organisationen tog ordet, siger bestyrelsesmedlem Gunhild Stausholm Møller.

Men hyldesten stoppede ikke her. På forslag fra den lokale partiforening Østmors Venstre blev tidligere borgmester Knud Erik Jensen udnævnt til æresmedlem. Han gik af som borgmester i 1989, men spiller forsat en aktiv rolle, når der skal konstitueres efter kommunalvalgene.

- Han blev kaldt wingman for vores parti. Det var en velfortjent hæder, han fik i aftes, siger Gunhild Olesen Møller.

Den nye formand har ikke revolutionerende nyt at tage med til posten.

- Jeg synes jo egentlig, det kører godt lokalt, men det er noget af en opgave at få os rejst igen på landsplan. Det kan kun gå fremad. Jeg tror på, at efterhånden som den nuværende regering får vist nogle resultater, vil opbakningen komme til Venstre. Det er en reformregering, og i den er Venstre borgerlige stemmer, der tager ansvar, siger Hans Henrik Ebbesen.

Den afgående formand Poul Østergaard modtager blomster af kommunalbestyrelsesmedlem Peter Therkildsen. Siddende ses Gunhild Olesen Møller. Privat foto

Den 64-årige revisor har droslet ned arbejdsmæssigt, men har stadig private kunder og opgaver.

- Det er det, der har gjort, at jeg nu har tiden til at gøre en indsats for partiforeningen. Jeg ser frem til opgaven. Jeg har aldrig været i tvivl om mit politiske ståsted. For 40 år siden var jeg formand for Venstres Ungdom på Mors, som jeg meldte mig ind i som 16-årig. Jeg var også i bestyrelsen for VU i Aarhus, mens jeg læste, siger den nye formand.

På var genvalg til Gunhild Olesen Møller, kasserer Klaus Matthisen og Anna Nygaard Jensen og nyvalg af Mette Iversen.