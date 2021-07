Nye muslingeanlæg sættes på pause: Der skal styr på reglerne

LIMFJORDEN:Der er rift om at dyrke muslinger i specielt Limfjorden. I juni lå der således hele 10 ansøgninger hos Fiskeristyrelsen om nye smartfarmanlæg i fjorden. Samtidig udtrykker både Danmarks Naturfredningsforening og flere lokale kommuner bekymring over de mulige miljøkonsekvenser. Det har nu fået fiskeriminister Rasmus Prehn til at træde på bremsen og indføre et midlertidigt stop for nye ansøgninger.

Med en ændring af bekendtgørelsen for opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen er der pr. 1. juli indført et midlertidigt stop for nye ansøgninger.

Det skal, ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet, give tid til at etablere et nyt regelsæt, der tager mere hensyn til en række miljøparametre.

”Der skal styr på reglerne for muslingeopdræt”, fremgår det af pressemeddelelsen, som citerer Rasmus Prehn for at udtale:

- Der er en stor interesse for at opdrætte muslinger i øjeblikket, især i Limfjorden. Men det nuværende regelsæt tager ikke tilstrækkelig højde for de udfordringer, der kan opstå miljømæssigt, når der kommer flere anlæg med langt flere muslinger koncentreret ét sted. Derfor indfører jeg et midlertidigt stop for nye ansøgninger, så vi kan gentænke regelsættet og planlægge, hvor der skal være skaldyrsopdræt.

Ministeren understreger, at der kun er tale om et midlertidigt stop, idet han fremhæver, at der også er mange gode grunde til at opdrætte muslinger.

- De bidrager nemlig til at fjerne kvælstof og gøre vandet rent og klart. Samtidig er de en sund spise, der passer ind i de nye klimavenlige kostråd. På den anden side er der lige nu en sparsom viden om, hvordan det påvirker havmiljøet at have en stor koncentration af muslinger samlet, som giver restaffald på havbunden, udtaler han og fortsætter:

- Vi skal sikre den rette balance mellem muslingeopdrættenes påvirkning af havmiljøet med ønsket om at bruge dem til at fjerne kvælstof og give danskerne mulighed for at spise flere klimavenlige muslinger. Så jeg håber, at produktionen stiger i de kommende år. Men den kommende periode bruger vi på at gentænke regelsættet for opdrætsanlæg sammen med erhvervet og interessenterne på området, så vi rammer den helt rette balance.

I øjeblikket behandler Fiskeristyrelsen 16 ansøgninger om muslingeopdræt. De er ikke indbefattet af det midlertidige stop.

BOOM I ANSØGNINGER ER ÅRSAG TIL STOP Der er pr. juni 2021 ca. 60 anlæg til opdræt af muslinger og østers i Danmark, heraf er ca. 10 hobbyanlæg. Fiskeristyrelsen behandler i øjeblikket 16 ansøgninger om nye opdrætsanlæg. De fleste anlæg ligger i Limfjorden. Det er også her, der er flest nye ansøgninger, bl.a. 10 ansøgninger om nye smartfarmanlæg. Den stigende interesse for opdræt kan også ses ved, at Fiskeristyrelsen i august 2020 modtog 39 ansøgninger om nye kulturbanker, som etableres med yngel fra opdrætsanlæg. Det førte til, at der i februar 2021 blev indført et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt på kulturbanker. Det midlertidige stop for nye anlæg til opdræt af muslinger og østers gælder alle typer opdrætsanlæg i vandsøjlen pr. 1. juli 2021. Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet var i forvejen i gang med at revidere bekendtgørelsen for opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen, og et udkast til ny bekendtgørelsen var ude i høring i foråret. Blandt dem, der indgav høringssvar, var Limfjordsrådet, der henstiller til, at en ny bekendtgørelse skal kræve, at der gennemføres en undersøgelse og vurdering af anlæggets konsekvenser for natur og miljø i forbindelse med ansøgningen, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrede i sit høringssvar kraftigt til, at ministeriet skulle tage en tænkepause i forhold til nye tilladelser til opdræt i vandsøjlen, mens der bliver udarbejdet nye regler. I foreningen glæder man sig derfor over det midlertidige stop for nye ansøgninger. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, udtaler i et nyhedsbrev:

- Jeg er meget taknemmelig for, at ministeren har lyttet til vores bekymringer og vores forslag om at indføre en pause, så man kan gentænke forvaltningen og sikre, at naturen beskyttes. Det er en rigtig god dag for Limfjorden og for havmiljøet.