Nye ungdomsboliger er klar til indvielse: De fleste er allerede udlejet

NYKØBING:Fredag 9. juni er der officiel indvielse af Traneholm, som er navnet på de nye ungdomsboliger i Nykøbing. Allerede nu er 45 af de 57 boliger udlejet.

I april sidste år var der første spadestik, og nu er kollegiet Traneholm klar til at blive taget i brug.

Visionen bag byggeriet er at skabe en aktiv og prisvenlig ungdoms-bydel i tilknytning til de videregående uddannelses- og sportsinstitutioner.

- Vi håber, at rigtig mange vil møde op og være med til fejre den nye ungebydel på Mors. Det her er noget, som er med til at styrke Mors som et attraktivt sted at bo og studere. Byggeriet af de nye ungdomsboliger og hele processen omkring er en stærk holdindsats, som jeg er stolt af, udtaler borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i en pressemeddelelse fra Morsø Kommune.

Alle interesserede er velkomne til at komme og deltage i indvielsen og kigge nærmere på de ny boligmuligheder, fremhæves det.

Bygherren på projektet er Boligselskabet Nykøbing Mors, hvor Ansgar Nygaard (V) er formand.

- Jeg ser meget frem til, at de studerende snart flytter ind og kollegiet bliver fuld af liv. Selvom byggeriet blev udfordret af corona og et genudbud af totalentreprisen, er jeg meget tilfreds med, at vi har holdt os godt indenfor tidsfristen, som var august 2023, fortæller Ansgar Nygaard.

Traneholm ligger på Tranevej, tæt på ungdomsuddannelserne i Nykøbing. Privatfoto

Byggeriet er opført i to blokke med henholdsvis 20 og 37 boliger. Der indrettes fællesarealer i begge fløje. Hver bolig har eget køkken, bad, altan og terrasse. Fordelingen af de 57 boliger er 51 ét-rumsboliger, fire to-rumsboliger samt to boliger, som er handicapvenlige.

Fællesopholdsarealerne vil udgøre en central kerne i bygningen, og det er her beboerne naturligt mødes, når de bevæger sig rundt i huset.

Tranevej 4 bliver udlejet gennem Mors-Thy Håndbold Akademi, og Tranevej 6 bliver udlejet via ventelisten. Det er selskabet Domea, som står for udlejningen af ungdomsboligerne.