Nykøbing er nået en tredjedel af vejen til fjernvarmen

- Vi har torsdag fået 360 tilmeldinger til fjernvarme, så der er et stykke vej op til de 1070, vi har sat som minimum. Tilmeldingerne kommer dryppende lidt efter lidt, og vi når nok ikke i mål til 1. september. Derfor er det planen at iværksætte en hvervekampagne efter den dato.

Det siger Vivian S. Søndergaard, direktør i Morsø Forsyning, der fungerer som sekretariat for den planlagte udrulning af fjernvarme til Nykøbing, specielt den sydlige del af byen med mange parcelhuse, der i dag opvarmes af individuelle olie- og gasfyr. I begyndelsen af juni holdt Morsø Kommune et velbesøgt informationsmøde i Nykøbing Hallen om projektet, og herefter blev der åbent for ikke bindende tilkendegivelser af interesse for at komme på fjernvarmen.

- Det er ikke usædvanligt, at det går langsomt med tilslutning til den slags projekter. Der er også mange ubekendte ting, som skal falde på plads, inden vi kan tage stilling til, om det vil være rentabelt at udvide fjernvarmeforsyningen helt eller delvist, siger Vivian Søndergaard.

Projektet er delt op i tre geografiske områder, som kommunalbestyrelsen har godkendt som nye fjernvarmeområder. De to mindste har den længste tidshorisont, idet de foreløbig er sat til at blive realiseret i 2026. Det er dels et boligområde ud langs Nørrebro med Vodstrup og Syd Tødsø, hvor i alt 61 skal tilslutte sig, hvis man opfylde kriteriet på 60 procent tilslutning. I Nykøbing, som omfatter boliger og erhverv i nordbyen, skal 134 tilslutte sig. Det største samlede område, kaldet Nykøbing 3, kræver tilslutning fra 875 husstande i de store beboelsesområder syd for Næssundvej, på Refshammer og langs med Fruevej og Sallingsundvej og den sydlige del af Limfjordsvej. Det er inddelt i tre underområder og står til at bliver realiseret mellem 2024 og 2026.

Inde bag Mågevej og Klosterbugten finder man de tætte parcelhuskvarterer, der efter planen vil får tilbudt fjernvarmen først. Arkivfoto: Bo Lehm

Fusion rykker tættere på

En af de afgørende forudsætninger for udbygningsplanen er, at byens to fjernvarmeselskaber finder sammen. Det er det store Nykøbing Mors Fjernvarmeværk og det lille Morsø Varme, som er et datterselskab af Morsø Forsyning. Formanden for sidstnævnte, politikeren Peter Therkildsen (V), siger:

- Der har været arbejdet med fusionsplanen gennem hele 2023. Vi skal have et møde mellem selskaberne og kommunen mandag 21. august, og da skulle vi gerne komme tættere på. Det er jo afgørende for afsætningen, at man som købmand har noget konkret at tilbyde kunderne. Vi har tilsagn om 28 millioner kroner i tilskud til projektet fra den statslige fjernvarmepulje, og det er omtrent 10 procent af den samlede investering. Jeg tror på, at når vi først kommer i gang med at rulle fjernvarmen ud de steder, hvor det giver mest mening i første omgang, vil folk tilslutte sig i største omfang, siger Peter Therkildsen.

Her tænker han med henvisning til vejnavnene på pipkvarteret og kornkvarteret samt Hammeren.

- Der ligger parcelhusene tæt, og de har næsten alle gas- eller oliefyr. Husene har tilmed nået en alder, hvor deres varmeanlæg er ved at være udtjent. Og uanset om gaspriserne er blevet lavere på det seneste, skal naturgassen jo udfases efter den politiske beslutning, der er truffet. Målet og retningen er lagt, siger Peter Therkildsen.