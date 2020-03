Nykøbing-par er snart på vej hjem fra Peru

NYKØBING:- Vi har fået en melding om, at Elin og Hans Ole er på vej hjem. De har skrevet, at de skal med bussen tidligt tirsdag morgen og køre i et eller to døgn og derefter flyve fra Lima med et specialfly, som de har købt billet til.

Sådan siger Susanne Riis, medarbejder i Vesters Begravelsesforretning i Nykøbing mandag eftermiddag. Hendes arbejdsgivere, Elin og Hans Ole Vester, er, som NORDJYSKE beskrev i sidste uge, strandet under en ferie i Peru og har ikke kunnet følge de danske myndigheders opfordring til danskere i udlandet om at vende hjem som følge af coronaen.

I weekenden blev det ellers meddelt, at 22 danskere var på vej hjem fra det sydamerikanske land, efter at Udenrigsministeriet var gået aktivt ind i sagen. Men ifølge medarbejderne i Vesters Begravelsesforretning var disse danske turister rejst med et andet selskab og har boet i hovedstaden Lima. Parret Vester var rejst til inkabyen Machu Pichu i Andesbjergene i den sydlige del af Peru.

I Danmark fredag

- Elin og Hans Ole skulle efter planen lande i København fredag. Det var gode nyheder, og vi er så tilpasse med, at de kommer hjem nu, siger Susanne Riis.